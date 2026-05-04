Не лише Євросоюз: ще одна країна хоче долучитися до кредиту на 90 мільярдів

Велика Британія має намір долучитися до кредиту ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро (105 мільярдів доларів). Офіційні переговори щодо участі у фінансуванні Лондон розпочне уже сьогодні, 4 травня.

Чому Лондон хоче долучитися до кредиту?

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорять кредит для Києва на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, пише Bloomberg.

Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, виграють усі. У ці нестабільні часи нам потрібно діяти швидше й рішучіше у сфері оборони, щоб гарантувати безпеку людей,

– йдеться у заяві Стармера.

Водночас прем'єр пояснив, що участь Лондона у кредитній програмі допоможе не лише Україні. Британські компанії зможуть підписати контракти й отримати гроші з цієї позики.

Я завжди діятиму в національних інтересах: захищаючи нашу безпеку, підтримуючи союзників та забезпечуючи робочі місця і стабільність удома,

– додав прем'єр Британії.

Зауважте! Раніше країни ЄС погодили включення британських компаній до переліку потенційних підрядників для України. Тому Київ зможе закуповувати британське озброєння за рахунок коштів із цього кредиту.

Навіщо Британія поглиблює співпрацю з ЄС?

Для Києва участь Лондона у кредиті теж вигідна. Нагадаємо, минулого місяця ЄС остаточно схвалив виділення позики на 90 мільярда євро після того, як Угорщина зняла своє вето. Більшість коштів підуть на посилення армії:

60 мільярдів євро Україна планує спрямувати на закупівлю військового обладнання;

30 мільярдів євро необхідні для бюджетної підтримки.

За умовами ЄС, Україна зможе закуповувати певну військову продукцію у Британії та США, якщо аналогічні товари недоступні в ЄС або можуть бути доставлені швидше.

Лондон наполягає на участі у покритті відсотків за кредитом разом із країнами ЄС. За оцінками, вони становитимуть близько 20 мільярдів євро протягом семи років.

Однак у рішенні Британії долучитися до кредиту є ще одна причина. Лондон та Брюссель хочуть посилити співпрацю у сфері оборони після погроз президента США Дональда Трампа щодо НАТО, пише Financial Times.

Йдеться про неодноразові заяви Дональда Трампа, в яких він ставив під сумнів готовність США безумовно виконувати зобов’язання перед союзниками по НАТО. Зокрема, він критикував країни Альянсу за недостатні витрати на оборону та заявляв, що США можуть не захищати таких партнерів.

Важливо! Україні не доведеться повертати кошти ЄС, якщо Росія не виплатить репарації за завдані збитки. Як пояснив економіст Сергій Фурса у коментарі 24 Каналу, Євросоюз обрав саме формат позики, хоча для України вигіднішим було б фінансування за рахунок заморожених російських активів. Однак Брюсселю довелося шукати компромісне рішення через тиск як з боку Росії, так і США.

Куди витратять перші кошти кредиту?

Україна вже у другому кварталі цього року отримає перший транш у межах оборонного кредиту ЄС обсягом 90 мільярдів євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, уточнивши, що початкове фінансування становитиме 6 мільярдів євро.

Перший пакет допомоги буде зосереджений насамперед на розвитку дронів. Загалом за погодженими ЄС умовами у 2026 році Україна має отримати половину всього кредиту – 45 мільярдів євро, з яких 28,3 мільярда планують спрямувати на посилення обороноздатності армії.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради наголосив, що ці кошти підуть передусім на закупівлю озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони.

За даними The Telegraph, Україна планує використати оборонне фінансування на придбання американських систем ППО Patriot, британських ракет Storm Shadow, розвитку власних безпілотних технологій, а також іншого необхідного озброєння.