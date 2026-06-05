Російська економіка тріщить по швах, але в Москві цього не хочуть визначати. На Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) говорили про все завгодно, але не про проблеми, намагаючись замаскувати провали під стабільність і навіть зростання.

Що говорять російські посадовці

Про те, що насправді ховається за заявами російських чиновників, розповіли аналітики в Інституту вивчення війни (ISW).

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На полях форуму 4 червня заступник керівника адміністрації глави Кремля Максим Орєшкін, наприклад, заявив, що російська економіка за останні три роки нібито зросла на цілих 10%, тоді як європейська – лише на 3%.

Ба більше, він похвалився, що рівень безробіття в Росії буцімто наразі найнижчий у світі, а в економіці країни немає жодних серйозних проблем.

Не відставали від нього й інші посадовці. Так, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов відзвітував, що доходи росіян за більш останні три роки з урахуванням інфляції, мовляв, зросли більш ніж на 24%.

А голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький додав, що найбільші банки Росії нібито дають позитивні сигнали про зростання іпотечного кредитування в країні.

Яка ситуація в економіці насправді

Втім всі ці заяви чиновників дуже далекі від реального стану російської економіки. Аналітики ISW дійшли висновку, що Кремль своїм окозамилюванням просто намагається намалювати гарну картину стабільності, хоча насправді продовжує свою економічно невигідну політику. Водночас її наслідки будуть відчуватися ще роками.

Росія дедалі частіше стикається з проблемами ліквідності та накопиченням зовнішніх боргів. Однією з причин стало поступове вичерпання ліквідних резервів Фонду національного добробуту, кошти якого активно використовуються для фінансування війни проти України,

– пишуть фахівці.

А низький рівень безробіття, про який так радісно повідомляють чиновники, пояснюється не процвітанням економіки, а гострим дефіцитом робочої сили.

Про погіршення ситуації свідчать і оцінки великого бізнесу. Так, гендиректор другого за величиною російського банку ВТБ Андрій Костін в інтерв’ю Reuters попередив, що високі кредитні ставки можуть фактично зупинити економічне зростання Росії цього року.

Додатковим ударом є й дефіцит пального, який стрімко зростає на тлі успішних атак українських дронів по російських НПЗ,

Таким чином, попри заяви про стабільність і розвиток, російські чиновники на ПМЕФ намагаються просувати позитивний економічний наратив на тлі дефіциту пального, зростання боргового навантаження та уповільнення економіки. Водночас Кремль продовжує спрямовувати значні ресурси на війну проти України, попри дедалі відчутніші економічні втрати,

– підсумували аналітики.

Зауважте Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що дефіцит російського державного бюджету лише за перші п’ять місяців 2026 року вже сягнув майже 80 мільярдів доларів.