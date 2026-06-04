Що відбувається з економікою Росії?

Основна причина – це зростання воєнних видатків та ігнорування реальних потреб економіки країни, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

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Наприклад, обсяги російської торгівлі сильно занепадають. За роки війни проти України сальдо зовнішньої торгівлі зменшилося майже втричі – із 337 до 125 мільярдів доларів США.

А найбільші 20 російських експортерів звітують про зменшення чистого прибутку. А серед них є гіганти:

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"Роснєфть";

"Лукойл";

"Газпром";

"Новатек";

"Северсталь".

Навіть іміджеві зовнішньоекономічні проєкти потерпають від дефіциту інвестицій,

– додали у розвідці.

Наприклад, "Ростатому" бракує 7 мільярдів доларів США для завершення будівництва АЕС "Аккую" в Туреччині.

А торік вперше за десятиліття показник інвестицій в основний капітал набув від’ємного значення. Водночас доля іноземних капіталовкладень у Росії становить 0,01%.

Зверніть увагу! Посилення податкового тиску та масштабні відключення інтернету підривають довіру російського бізнесу та населення до влади.

Наразі понад 30% малих та середніх підприємців у країні готуються до згортання свого бізнесу. Ще близько 30% – обдумують шляхи переходу до "тіньових" схем.

Таким чином, індикатор бізнес-клімату вперше з 2022 року набув від’ємного значення: зростали обсяги проблемних кредитів до 12%, рекордно збільшився обіг готівкових коштів. На цьому тлі Центробанк планує вивести з ринку 11 регіональних банків, які вже не можуть приховувати свої проблеми.

Росія впевнено набуває статусу "держава-банкрот", попри різні оптимістичні заяви у Кремлі. А високі ціни на нафту не врятували: доходи російської казни просіли на 40% порівняно з минулим роком.

Утворилася бюджетна "діра" у понад 80 мільярдів доларів США. Крім того, прискорюється занепад регіонів – 71 суб’єкт із 85 закінчив 2025 рік із дефіцитним бюджетом. Тоді як у поточному році сумарний регіональний дефіцит уже перевищив 34 мільярдів доларів США.

Важливо! Станом на сьогодні навіть для "дружніх країн" стають очевидними провали економічної політики режиму Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Володимира Путіна не дуже хвилюють економічні проблеми. Російський президент доручає заощаджувати на інших сферах.

Водночас у Мінфіні та Центробанку попередели Кремль, що чинний рівень запланованих оборонних витрат загрожує розширенням бюджетного дефіциту. Крім того, чиновники запропонували нові скорочення військових витрат.

Але Міністерство оборони Росії наразі не лише виступає проти скорочень. Відомство також активно вимагає додаткового фінансування.