Что происходит с экономикой России?

Основная причина – это рост военных расходов и игнорирование реальных потребностей экономики страны, о чем сообщает Служба внешней разведки.

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Например, объемы российской торговли сильно приходят в упадок. За годы войны против Украины сальдо внешней торговли уменьшилось почти втрое – с 337 до 125 миллиардов долларов США.

А крупнейшие 20 российских экспортеров отчитываются об уменьшении чистой прибыли. А среди них есть гиганты:

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"Роснефть";

"Лукойл";

"Газпром";

"Новатэк";

"Северсталь".

Даже имиджевые внешнеэкономические проекты страдают от дефицита инвестиций,

– добавили в разведке.

Например, "Ростатому" не хватает 7 миллиардов долларов США для завершения строительства АЭС "Аккую" в Турции.

А в прошлом году впервые за десятилетие показатель инвестиций в основной капитал приобрел отрицательное значение. В то же время доля иностранных капиталовложений в России составляет 0,01%.

Обратите внимание! Усиление налогового давления и масштабные отключения интернета подрывают доверие российского бизнеса и населения к власти.

Сейчас более 30% малых и средних предпринимателей в стране готовятся к сворачиванию своего бизнеса. Еще около 30% – обдумывают пути перехода к "теневым" схемам.

Таким образом, индикатор бизнес-климата впервые с 2022 года приобрел отрицательное значение: росли объемы проблемных кредитов до 12%, рекордно увеличился оборот наличных средств. На этом фоне Центробанк планирует вывести с рынка 11 региональных банков, которые уже не могут скрывать свои проблемы.

Россия уверенно приобретает статус "государство-банкрот", несмотря на различные оптимистичные заявления в Кремле. А высокие цены на нефть не спасли: доходы российской казны просели на 40% по сравнению с прошлым годом.

Образовалась бюджетная "дыра" в более чем 80 миллиардов долларов США. Кроме того, ускоряется упадок регионов – 71 субъект из 85 закончил 2025 год с дефицитным бюджетом. Тогда как в текущем году суммарный региональный дефицит уже превысил 34 миллиардов долларов США.

Важно! На сегодня даже для "дружественных стран" становятся очевидными провалы экономической политики режима Владимира Путина.

Напомним, что Владимира Путина не очень волнуют экономические проблемы. Российский президент поручает экономить на других сферах.

В то же время в Минфине и Центробанке предупредили Кремль, что действующий уровень запланированных оборонных расходов грозит расширением бюджетного дефицита. Кроме того, чиновники предложили новые сокращения военных расходов.

Но Министерство обороны России пока не только выступает против сокращений. Ведомство также активно требует дополнительного финансирования.