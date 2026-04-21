Путін приховує реальні цифри: що виснажує економіку Росії та чому нафта її не рятує

Ймовірно, Росія суттєво "прикрашає" стан своєї економіки. За оцінками експертів, реальний дефіцит бюджету значно більший за офіційні дані, а інфляція – вища, аніж переконує влада.

Який справжній стан економіки Росії?

Такі розбіжності можуть свідчити про спроби створити враження більшої економічної стійкості, зокрема для посилення переговорних позицій Кремля. Деталі проаналізував ISW у звіті за понеділок, 20 квітня.

Попри зростання цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході, економіка Росії не змогла відновитися, адже такого поповнення бюджету недостатньо для подолання фінансових проблем.

Зокрема, керівник військової розвідки Швеції Томас Нільссон розповів для Financial Times, що ціни на сировину марки Urals повинні залишатися на рівні понад 100 доларів за барель аж протягом року, аби покрити дефіцит бюджету країни-агресорки, а для розв'язання інших економічних проблем – значно довше.

Якщо ж нафтовий ринок стабілізується, а США, Ізраїль та Іран дотримуватимуться перемир'я, Росії буде ще складніше фінансувати війну проти України.

У них (росіян – 24 Канал) усе ще є системна проблема. Виробляти матеріали для війни, які потім знищують на полі бою, – це не модель сталого зростання,

– пояснив Нільссон.

Він додав, що сектори оборонної промисловості країни-агресорки, за винятком галузі безпілотників, є збитковими, страждають від корупції та залежать від кредитів державних банків.

Цікаво, що аналіз шведської військової розвідки узгоджується з поточними оцінками ISW, згідно з якими:

пріоритетність оборонної промисловості шкодить цивільним секторам економіки;

великі втрати на полі бою також негативно впливають на російську економіку.

Які дані замовчує Кремль?

Отже, Кремль систематично маніпулює даними, намагаючись переконати Захід, нібито російська економіка успішно витримує санкційний тиск і значні військові витрати. За даними Нільссона:

інфляція в країні-агресорці може наближатися до 15% , хоча за офіційними даними вона становить лише 5,86% ;

, хоча за офіційними даними вона становить ; росіяни "недооцінили" свій бюджетний дефіцит, занизивши його аж на 30 мільярдів доларів.

ISW вже давно вважає, що реальний рівень інфляції в Росії вищий, аніж публічно заявляє Кремль, який поширює наративи, перебільшуючи міць Росії, щоб підкріпити свої вимоги за столом переговорів,

– резюмували в Інституті вивчення війни.

Як Путін шукає гроші на війну?

Нагадаємо, нещодавно російський президент провів закриту зустріч з олігархами, однак деякі цікаві деталі все ж потрапили у ЗМІ. Зокрема, Володимир Путін просив зробити внески до держбюджету, аби стабілізувати економічну ситуацію.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній підтвердив, що "скинутися на війну" в країні-агресорці закликають уже не вперше. Експерт пояснив – позиція російської влади щодо бізнесу завжди полягала в тому, що його представники лише тимчасово керують активами з дозволу Кремля, тож у будь-який момент усе можуть забрати.