Європа стикнеться з тривалою кризою, – The Economist

Криза стосуватиметься як енергетики, так і геополітики. За прогнозами, це послабить Європу та загрожуватиме її світовій позиції. Що чекатиме Захід, читайте у матеріалі.

Енергетичний російський терор вдарить по всій Європі

Європа протистоїть російській агресії і намагається допомогти Україні, зазнаючи збитків. Такий жорстокий економічний тиск стане випробуванням на стійкість для усіх країн ЄС у 2023 році.

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Попри те, що ціни на енергоносії знизилися порівняно з літом 2022 року, а хороша погода означає, що сховища газу майже заповнені, енергетична криза все ще становить небезпеку.

ціни на газ у шість разів вищі за довгострокові середні. Крім того, 22 листопада Росія погрожувала заблокувати останній діючий трубопровід до Європи. На додаток, ракетні обстріли спричинили масові відключення електроенергії по всій Україні.

Виникає питання, як Європа наповнюватиме свої газові сховища у 2023 році без російського газу.

Боротьба України – це боротьба й Заходу

Енергетична вразливість;

За прогнозами The Economist, зростання реальних цін на енергоносії на 10% пов’язане зі збільшенням смертності на 0,6%. Таким чином, енергетична криза цього року може спричинити понад 100 000 додаткових смертей літніх людей по всій Європі.

Якщо так, то енергетична зброя Росії може забрати ще більше життів. Саме тому, опір України Росії – це також боротьба Європи.

Фінансова вразливість;

Через проблеми з енергетикою, інфляція поширюється на усі європейські економіки, створюючи гостру дилему для Європейського центрального банку.

Війна виявила вразливість європейської бізнес-моделі від російських енергоносіїв. Особливо це стосується німецьких компаній. Крім того, чимало компаній стали більш залежними від китайського ринку.

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Чи вирішать субсидії енергетичну кризу у світі

Закон США про скорочення інфляції, що передбачає виділення 400 мільярдів доларів на енергетику, виробництво та транспорт, можуть зашкодити Європі з її химерною наполегливістю дотримуватись правил Світової організації торгівлі щодо вільної торгівлі. Адже американські субсидії ставлять Захід під загрозу масової деіндустріалізації.

"Northvolt", відомий шведський стартап з виробництва батарей, заявив, що хоче розширити виробництво в США;

відомий шведський стартап з виробництва батарей, заявив, що хоче розширити виробництво в США; Іспанська енергетична компанія "Iberdrola" планує інвестувати в США вдвічі більше, ніж у Європейський Союз;

планує інвестувати в США вдвічі більше, ніж у Європейський Союз; "Basf", німецький хімічний гігант, нещодавно оприлюднив плани скоротити свої європейські операції.

робить Європу біднішою та

Через субсидії, які пропонує США, може виникнути напруга між Америкою та Європою. Відтак, США вже обурюється неспроможністю Європи підтримати Україну фінансово та військово.

Що робити Європі, аби уникнути енергетичного тиску