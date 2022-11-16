Зараз головною силою, що формує найближче майбутнє світу, є війна в Україні. Населенню планети доведеться зіштовхнутися з непередбачуваністю геополітики, з боротьбою за контроль над інфляцією, з хаосом на енергетичних ринках та іншим.

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10 тем, що будуть розвиватися у 2023 році

Всі погляди на Україну. Ціни на енергоносії, інфляція, відсоткові, економічне зростання та дефіцит продовольства — все залежатиме від того, як війна в Україні розвиватиметься.

Швидкий прогрес з боку України може загрожувати Росії, тому країна-агресорка намагатиметься не завершувати повномасштабну війну у надії, що дефіцит енергоносіїв та політичні зрушення в США підірвуть підтримку України з боку Заходу.

Спад світової економіки насуваються. Основні економіки підуть у рецесію, оскільки центральні банки підвищують відсоткові ставки, щоб придушити інфляцію.

Рецесія в США повинна пройти відносно м'яко, натомість у Європі буде все набагато жорсткіше. Загалом уникнути цього не зможе ніхто, адже "сильний" долар шкодить бідним країнам, які вже й так постраждали від стрімкого зростання цін на продовольство.

Клімат. Оскільки країни поспішають забезпечити свої запаси енергії, вони повертаються до брудного викопного палива.

Проте, в середньостроковій перспективі війна в Україні прискорить перехід на відновлювані джерела енергії як більш безпечну альтернативу. Це і вітрова та сонячна енергії.

Пік Китаю? Населення Китаю скорочується, а його економіка стикається з багатьома проблемами. Очікується багато дискусій про те, чи досяг Китай піку.

Важливо додати, що уповільнене зростання країни означає, що її економіка ніколи не може обігнати американську.

Розділена Америка. Хоча республіканці на чолі з Дональдом Трампом зробили гірше, ніж очікувалося на проміжних виборах, соціальні та культурні розбіжності щодо абортів, зброї та інших гарячих питань продовжують розширюватися після низки суперечливих рішень Верховного суду США.

Крім того, офіційний вступ Дональда Трампа в президентські перегони 2024 року піділлє масла у вогонь.

Точки спалаху. Інтенсивна увага до війни в Україні підвищує ризик конфлікту в інших країнах.

Китай може вирішити, що кращого часу, щоб повернути Тайвань ніколи не буде. Напруженість між Індією та Китаєм може спалахнути в Гімалаях. А Туреччина може спробувати захопити грецький острів в Егейському морі.

Зміщення союзів. На тлі геополітичних зрушень альянси все більше реагуватимуть. До прикладу, НАТО, пожвавлене війною в Україні, вітатиме двох нових членів.

Постає питання, чи приєднається Саудівська Аравія до Авраамових угод, блоку про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами? (ОАЕ) про нормалізацію відносин, підписаний 15 вересня 2020 року.що розвивається? А також чи розвиватимуть такі альянси як Quad та Aukus (два клуби під керівництвом американців, призначені для боротьби з підйомом Китаю)?

Туризм. Оскільки зараз мандрівники намагаються надолужати у питаннях подорожей після спалаху коронавірусу у світі, то загальні витрати на поїздки майже відновлять рівень 2019 року – 1,4 трильйона доларів. Проте, такий ріст відбудеться тільки тому, що інфляція підштовхнула ціни вгору.

Фактична кількість міжнародних туристичних поїздок на рівні 1,6 мільярда все ще буде нижчою за допандемічний рівень у 1,8 мільярда поїздок щороку.

Перевірка реальності метавсесвіту.

2023 рік дасть деякі відповіді, коли Apple запустить свою першу гарнітуру, а Meta вирішить, чи варто змінювати свою стратегію, оскільки ціна акцій занепадає.

Новий рік, новий жаргон.

Слова, які корисно знати у 2023 році. До прикладу, синтетичне паливо та постквантова криптографія.