Сейчас главной силой, которая формирует ближайшее будущее мира, является война в Украине. Населению планеты придется столкнуться с непредсказуемостью геополитики, с борьбой за контроль над инфляцией, хаосом на энергетических рынках и прочим.

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10 тем, которые будут развиваться в 2023 году

Все взоры на Украину. Цены на энергоносители, инфляция, процентные, экономический рост и дефицит продовольствия — все зависит от того, как война в Украине будет развиваться.

Быстрый прогресс со стороны Украины может угрожать России, поэтому страна-агрессор постарается не завершать полномасштабную войну в надежде, что дефицит энергоносителей и политические сдвиги в США подорвут поддержку Украины со стороны Запада.

Спад мировой экономики надвигается. Основные экономики пойдут в рецессию, потому что центральные банки повышают процентные ставки, чтобы подавить инфляцию.

Рецессия в США должна пройти относительно мягко, а в Европе будет все гораздо жестче. В общем, избежать этого не сможет никто, ведь "сильный" доллар вредит бедным странам, которые уже и так пострадали от стремительного роста цен на продовольствие.

Климат. Поскольку страны спешат обеспечить свои запасы энергии, они возвращаются в грязное ископаемое топливо.

Однако в среднесрочной перспективе война в Украине ускорит переход на возобновляемые источники энергии как более безопасную альтернативу. Это и ветровая и солнечная энергия.

Пик Китая? Население Китая сокращается, а его экономика сталкивается со многими проблемами. Ожидается много дискуссий о том, достиг ли Китай пика.

Важно добавить, что замедленный рост страны означает, что экономика ее никогда не может обогнать американскую.

Разделенная Америка. Хотя республиканцы во главе с Дональдом Трампом сделали хуже, чем ожидалось на промежуточных выборах, социальные и культурные разногласия по поводу абортов, оружия и других горячих вопросов продолжают расширяться после ряда противоречивых решений Верховного суда США.

Кроме того, официальное вступление Дональда Трампа в президентскую гонку 2024 года поделит масла в огонь.

Точки вспышки. Интенсивное внимание к войне в Украине увеличивает риск конфликта в других странах.

Китай может решить, что лучшее время, чтобы вернуть Тайвань никогда не будет. Напряженность между Индией и Китаем может загореться в Гималаях. Турция же может попытаться захватить греческий остров в Эгейском море.

Смещение союзов. На фоне геополитических сдвигов альянсы все больше будут реагировать. К примеру, НАТО, оживленное войной в Украине, будет приветствовать двух новых членов.

Спрашивается, присоединится ли Саудовская Аравия к Авраамовым соглашениям, блоку о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами? (ОАЭ) о нормализации отношений, подписанный 15 сентября 2020 года. А также будут ли развиваться такие альянсы как Quad и Aukus (два клуба под руководством американцев, предназначенных для борьбы с подъемом Китая)?

Туризм. Поскольку сейчас путешественники пытаются наверстать в вопросах путешествий после вспышки коронавируса в мире, общие расходы на поездки почти восстановят уровень 2019 года - 1,4 триллиона долларов. Однако такой рост произойдет только потому, что инфляция подтолкнула цены вверх.

Фактическое количество международных туристических поездок на уровне 1,6 миллиарда все еще будет ниже допандемического уровня в 1,8 миллиарда поездок ежегодно.

Проверка реальности мета вселенной.

2023 год даст некоторые ответы, когда Apple запустит свою первую гарнитуру, а Meta решит, стоит ли менять свою стратегию, поскольку цена акций приходит в упадок.

Новый год, новый жаргон.

Слова, полезно знать в 2023 году. К примеру, синтетическое топливо и постквантовая криптография.