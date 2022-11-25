Европа столкнется с продолжительным кризисом, – The Economist

Кризис будет касаться как энергетики, так и геополитики. По прогнозам, это ослабит Европу и угрожает ее мировой позиции. Что ждет Запад, читайте в материале.

Энергетический российский террор ударит по всей Европе

Европа противостоит российской агрессии и пытается помочь Украине, терпя убытки. Такое жестокое экономическое давление станет испытанием на устойчивость для всех стран ЕС в 2023 году.

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Несмотря на то, что цены на энергоносители снизились по сравнению с летом 2022 года, а хорошая погода означает, что хранилища газа почти заполнены, энергетический кризис все еще представляет опасность.

цены на газ в шесть раз выше долгосрочных средних. Кроме того, 22 ноября Россия угрожала заблокировать последний действующий трубопровод в Европу. Вдобавок, ракетные обстрелы повлекли за собой массовые отключения электроэнергии по всей Украине.

Возникает вопрос, как Европа будет наполнять свои газовые хранилища в 2023 году без российского газа.

Борьба Украины – это борьба и Запада

Энергетическая уязвимость;

По прогнозам The Economist, рост реальных цен на энергоносители на 10% связан с увеличением смертности на 0,6%. Таким образом, энергетический кризис в этом году может повлечь за собой более 100 000 дополнительных смертей пожилых людей по всей Европе.

Если да, то энергетическое оружие России может унести еще больше жизней. Именно поэтому сопротивление Украины России – это также борьба Европы.

Финансовая уязвимость;

Из-за проблем с энергетикой инфляция распространяется на все европейские экономики, создавая острую дилемму для Европейского центрального банка.

Война проявила уязвимость европейской бизнес модели от российских энергоносителей. Особенно это касается германских компаний. Кроме того, многие компании стали более зависимыми от китайского рынка.

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Решат ли субсидии энергетический кризис в мире

Закон США о сокращении инфляции, предусматривающий выделение 400 миллиардов долларов на энергетику, производство и транспорт, могут навредить Европе с ее причудливой настойчивостью соблюдать правила Всемирной торговой организации по свободной торговле. Ведь американские субсидии ставят Запад под угрозу массовой деиндустриализации.

"Northvolt", известный шведский стартап по производству батарей, заявил, что хочет расширить производство в США;

известный шведский стартап по производству батарей, заявил, что хочет расширить производство в США; Испанская энергетическая компания "Iberdrola" планирует инвестировать в США в два раза больше, чем в Европейский Союз;

планирует инвестировать в США в два раза больше, чем в Европейский Союз; "Basf", немецкий химический гигант, недавно обнародовал планы сократить свои европейские операции.

делает Европу более бедной и

Из-за субсидий, предлагаемых США, может возникнуть напряжение между Америкой и Европой. Следовательно, США уже возмущается неспособностью Европы поддержать Украину финансово и военно.

Что делать Европе во избежание энергетического давления