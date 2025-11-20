Ні долар, ні євро: чому гривня зараз вигідніша за іноземну валюту

Попри традиційне прагнення українців купувати валюту, гривня нині може бути значно вигіднішою для заощаджень. Річ у тім, що різниця між дохідністю гривневих і валютних депозитів сягає більш ніж у десять разів. Крім того, гривневі депозити щонайменше гарантують збереження купівельної спроможності вкладених коштів.

Чи варто українцям скуповувати валюту?

Порівнюючи прибутковість гривневих і валютних вкладів, різниця доволі відчутна – у 12 разів вища дохідність саме гривневих депозитів, передає 24 Канал з посиланням на віцепрезидента Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

Мамедов наводить приклад:

вклад терміном на 1 рік на суму 20 тисяч гривень за середньою ставкою 14,5% з урахуванням податків дасть чистий дохід понад 2 тисячі гривень,

натомість якщо на цю суму придбати долари за умовним курсом 43 гривні за долар, то вийде десь 465 доларів. Розмістивши ці кошти на доларовий депозит терміном на 1 рік під середню ставку 1,2% річних, то дохід становитиме 5,58 долара, а після сплати податків – лише близько 4 доларів.

Якщо ж говорити про скуповування валюти, то до цього потрібно підходити зважено. Ті гривні, які не працюватимуть, рано чи пізно втратять свою вагу.

Розуміємо, що традиційна увага громадян до готівкової валюти пов'язана з кількома факторами: від звички, що валюта є чимось гарантованим (асоціативним "золотом"), до побутових потреб – наприклад, переказами близьким за кордон. Проте варто пам'ятати, що інфляція є і в США, і в ЄС, тобто ні долар, ні євро не захищені повністю від інфляційних втрат. Отже, з часом будь-які готівкові кошти можуть втратити частину своєї вартості,

– каже Мамедов.

Зверніть увагу! За даними НБУ, станом на 20 листопада, офіційний курс долара становить 42,09 гривні, а в обмінниках, за даними finance.ua, курс обміну валюти – 41,78 гривні, а курс купівлі валюти – 42,32 гривні.

Чому важливо диверсифікувати заощадження?

Як пояснює банкір Мамедов, найбільш зваженим рішенням щодо заощадження є диверсифікація, тобто зберігати кошти рівними частинами у різних валютах, зокрема й на депозитах. Пропорція може бути майже однаковою.

Українські банки зацікавлені у зростанні довіри до національної валюти. Є всі підстави перемикнути увагу з валюти на гривневі інструменти заощадження,

– додає пан Сергій.

Водночас варто пам'ятати, що будь-яке рішення варто ухвалювати відповідно до індивідуальних потреб та короткострокових планів.

