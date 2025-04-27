Більше за мінімальну пенсію в Україні: скільки прийдеться віддати за 100 євро

Збереження коштів у валюті завжди вигідне, однак через різке зростання курсу євро, його придбання може стати занадто дорогим для пенсіонерів. У скільки обійдуться 100 євро сьогодні, читайте далі.

Як змінився курс євро в Україні Станом на 27 квітня, офіційний курс євро в Україні сягнув – 47,42 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Євро триматиметься межі: який прогноз банкіра у травні Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс євро зараз такий: купівля – 47,10 гривні за євро;

продаж – 47,82 гривні за євро. В обмінниках, своєю чергою, середній курс виглядає так: купівля – 47,50 гривні за євро;

продаж – 47,70 гривні за євро. Яку суму можна отримати при обміні 100 євро 27 квітня якщо обмін 100 євро відбувається у банку можна отримати приблизно 4 782 гривень;

можна отримати приблизно 4 782 гривень; в обмінниках за 100 євро можна виручити орієнтовно 4 770 гривні. Скільки потрібно витратити на покупку 100 євро сьогодні при покупці 100 євро, у банку доведеться витратити приблизно 4 710 гривень;

доведеться витратити приблизно 4 710 гривень; аби купити 100 євро в обміннику, необхідно мати орієнтовно 4 750 гривень.