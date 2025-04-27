Как изменился курс евро в Украине

По состоянию на 27 апреля, официальный курс евро в Украине достиг – 47,42 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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