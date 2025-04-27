Как изменился курс евро в Украине
По состоянию на 27 апреля, официальный курс евро в Украине достиг – 47,42 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как сообщает "Минфин", средний банковский курс евро сейчас таков:
- покупка – 47,10 гривны за евро;
- продажа – 47,82 гривны за евро.
В обменниках, в свою очередь, средний курс выглядит так:
- покупка – 47,50 гривны за евро;
- продажа – 47,70 гривны за евро.
Какую сумму можно получить при обмене 100 евро 27 апреля
- если обмен 100 евро происходит в банке можно получить примерно 4 782 гривен;
- в обменниках за 100 евро можно выручить ориентировочно 4 770 гривны.
Сколько нужно потратить на покупку 100 евро сегодня
- при покупке 100 евро, в банке придется потратить примерно 4 710 гривен;
- чтобы купить 100 евро в обменнике, необходимо иметь ориентировочно 4 750 гривен.