Як змінився курс євро в Україні
Станом на 27 квітня, офіційний курс євро в Україні сягнув – 47,42 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс євро зараз такий:
- купівля – 47,10 гривні за євро;
- продаж – 47,82 гривні за євро.
В обмінниках, своєю чергою, середній курс виглядає так:
- купівля – 47,50 гривні за євро;
- продаж – 47,70 гривні за євро.
Яку суму можна отримати при обміні 100 євро 27 квітня
- якщо обмін 100 євро відбувається у банку можна отримати приблизно 4 782 гривень;
- в обмінниках за 100 євро можна виручити орієнтовно 4 770 гривні.
Скільки потрібно витратити на покупку 100 євро сьогодні
- при покупці 100 євро, у банку доведеться витратити приблизно 4 710 гривень;
- аби купити 100 євро в обміннику, необхідно мати орієнтовно 4 750 гривень.