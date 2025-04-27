Як змінився курс євро в Україні

Станом на 27 квітня, офіційний курс євро в Україні сягнув – 47,42 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс євро зараз такий:

  • купівля – 47,10 гривні за євро;
  • продаж – 47,82 гривні за євро.

В обмінниках, своєю чергою, середній курс виглядає так:

  • купівля – 47,50 гривні за євро;
  • продаж – 47,70 гривні за євро.

Яку суму можна отримати при обміні 100 євро 27 квітня

  • якщо обмін 100 євро відбувається у банку можна отримати приблизно 4 782 гривень;
  • в обмінниках за 100 євро можна виручити орієнтовно 4 770 гривні.

Скільки потрібно витратити на покупку 100 євро сьогодні

  • при покупці 100 євро, у банку доведеться витратити приблизно 4 710 гривень;
  • аби купити 100 євро в обміннику, необхідно мати орієнтовно 4 750 гривень.