Какой курс евро прогнозируется

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, с 28 апреля по 4 мая курс евро будет находиться на одинаковом уровне на межбанке и на наличном рынке. Речь идет о границе в 45 – 48 гривен за евро.

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Таким образом, в начале мая валютный рынок будет придерживаться тех тенденций, что и на прошлой неделе.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка А именно ожидается, что колебания официального курса будут происходить в пределах мартовских коридоров. В то же время давление экспортеров может увеличиться благодаря грядущему налоговому периоду. Также, наличный рынок вероятно снова сравняется курсовыми показателями с безналичным и тому подобное.

Кроме того, Лесовой назвал важные факторы, которые могут повлиять на курс в мае:

Май является последним месяцем, когда будут действовать экономические льготы ЕС для украинских товаров, а значит, экспортеры должны приготовиться к изменениям.

Влияние от подписания или неподписания так называемого ресурсного соглашения с США и возможность предоставления гарантий безопасности для Украины.

Хотя пошлины США пока отсрочены, но страны Европы будут готовиться к ним. Поэтому это может повлиять на финпомощь для Украины.

Обратите внимание! В то же время до сих пор неизвестен ряд экономических факторов, что вместе с военными факторами могут повлиять на валютный рынок.