Українці значно активніше скуповують долари: що відбувається

Минулого тижня з боку клієнтів банків зафіксовано суттєвий попит на іноземну валюту. Попит був більший, ніж зростання пропозиції. У чому річ, читайте у тексті.

Чому зріс попит на валюту

У період з 28 листопада по 2 грудня суттєво зріс попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків. Це перевищило саму пропозицію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член Ради Нацбанку Богдан Данилишин.

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Це потребувало збільшення інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти для збалансування ринку до 569 мільйонів доларів, що майже на 40% більше, ніж за тиждень до цього,

– додав Данилишин.

Цікаво, що про посилення тиску на обмінний курс гривні свідчить динаміка платіжного балансу України у січні — жовтні 2022 року.

Попри профіцит поточний рахунок платіжного балансу, який становив майже 8 мільярдів доларів, дефіцит зовнішньої торгівлі як товарами, так і послугами у жовтні продовжував зростати, перевищивши за січень – жовтень 2022 року 10 мільярдів доларів за торгівлею товарами та 7 мільярдів доларів – за торгівлею послугами.

Натомість суттєву підтримку платіжному балансу продовжують забезпечувати стійкі надходження з оплати праці українців за кордоном (11,8 млрд доларів за 10 місяців) та надходження міжнародної допомоги до сектору загальнодержавного управління (11,7 млрд доларів),

– зауважив Богдан Данилишин.

Іноземні інвестиції в Україну

За даними, надходження прямих іноземних інвестицій у січні – жовтні 2022 року склали 488 мільйонів доларів. Вони забезпечувалися реінвестованими доходами іноземних інвесторів – це 896 мільйонів доларів США, та новими прямими інвестиціями в українські підприємства – 318 мільйонів доларів.

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Інвестиції дозволили компенсувати скорочення заборгованості українських підприємств перед прямими інвесторами-нерезидентами. Водночас обсяг торгових кредитів, наданих резидентами України нерезидентам, за 10 місяців 2022 року сягнув майже 10 мільярдів доларів.

Яким є долар на сьогодні