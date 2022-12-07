Українці значно активніше скуповують долари: що відбувається
Минулого тижня з боку клієнтів банків зафіксовано суттєвий попит на іноземну валюту. Попит був більший, ніж зростання пропозиції. У чому річ, читайте у тексті.
Чому зріс попит на валюту
У період з 28 листопада по 2 грудня суттєво зріс попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків. Це перевищило саму пропозицію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член Ради Нацбанку Богдан Данилишин.
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Це потребувало збільшення інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти для збалансування ринку до 569 мільйонів доларів, що майже на 40% більше, ніж за тиждень до цього,
– додав Данилишин.
Цікаво, що про посилення тиску на обмінний курс гривні свідчить динаміка платіжного балансу України у січні — жовтні 2022 року.
Попри профіцит поточний рахунок платіжного балансу, який становив майже 8 мільярдів доларів, дефіцит зовнішньої торгівлі як товарами, так і послугами у жовтні продовжував зростати, перевищивши за січень – жовтень 2022 року 10 мільярдів доларів за торгівлею товарами та 7 мільярдів доларів – за торгівлею послугами.
Натомість суттєву підтримку платіжному балансу продовжують забезпечувати стійкі надходження з оплати праці українців за кордоном (11,8 млрд доларів за 10 місяців) та надходження міжнародної допомоги до сектору загальнодержавного управління (11,7 млрд доларів),
– зауважив Богдан Данилишин.
Іноземні інвестиції в Україну
За даними, надходження прямих іноземних інвестицій у січні – жовтні 2022 року склали 488 мільйонів доларів. Вони забезпечувалися реінвестованими доходами іноземних інвесторів – це 896 мільйонів доларів США, та новими прямими інвестиціями в українські підприємства – 318 мільйонів доларів.
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Інвестиції дозволили компенсувати скорочення заборгованості українських підприємств перед прямими інвесторами-нерезидентами. Водночас обсяг торгових кредитів, наданих резидентами України нерезидентам, за 10 місяців 2022 року сягнув майже 10 мільярдів доларів.
Яким є долар на сьогодні
- За даними "Мінфіну", 7 грудня готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 39,80 гривні, а продати за 40,30 гривні.
- В обмінниках купують долар в середньому за 39,53 гривні, а продають – за 40,15 гривні, за даними finance.ua.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривні, а продаж – 40,05 гривні.