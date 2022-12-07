Украинцы стали гораздо активнее покупать доллары: спрос уже превышает предложение
На прошлой неделе со стороны клиентов банков зафиксирован значительный спрос на иностранную валюту. Спрос был больше, чем рост предложения. В чем дело, читайте в материале.
Почему вырос спрос на валюту
В период с 28 ноября по 2 декабря существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков. Это превысило само предложение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Совета Нацбанка Богдан Данилишин.
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Это потребовало увеличения интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка до 569 миллионов долларов, что почти на 40% больше, чем за неделю до этого,
– добавил Данилишин.
Интересно, что об усилении давления на обменный курс гривны свидетельствует динамика платежного баланса Украины в январе – октябре 2022 года.
Несмотря на профицит текущего счета платежного баланса, который составлял почти 8 миллиардов долларов, дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами в октябре продолжал расти, превысив за январь – октябрь 2022 года 10 миллиардов долларов по торговле товарами и 7 миллиардов долларов – по торговле услугами.
В то же время существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев за рубежом (11,8 млрд долларов за 10 месяцев) и поступления международной помощи в сектор общегосударственного управления (11,7 млрд долларов),
– заметил Богдан Данилишин.
Иностранные инвестиции в Украину
По данным, поступления прямых иностранных инвестиций в январе – октябре 2022 года составили 488 миллионов долларов. Они обеспечивались реинвестированными доходами иностранных инвесторов – 896 миллионов долларов США, и новыми прямыми инвестициями в украинские предприятия – 318 миллионов долларов.
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Инвестиции позволили компенсировать сокращение задолженности украинских предприятий перед прямыми инвесторами-нерезидентами. В то же время объем торговых кредитов, предоставленных резидентами Украины нерезидентам, за 10 месяцев 2022 года достиг почти 10 миллиардов долларов.
Какой доллар на сегодня
- По данным Минфина, 7 декабря наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривны, а продать за 40,30 гривны.
- В обменниках покупают доллар в среднем за 39,53 гривны, а продают – за 40,15 гривны, по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны, а продажа – 40,05 гривны.