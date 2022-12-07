Украинцы стали гораздо активнее покупать доллары: спрос уже превышает предложение

На прошлой неделе со стороны клиентов банков зафиксирован значительный спрос на иностранную валюту. Спрос был больше, чем рост предложения. В чем дело, читайте в материале.

Почему вырос спрос на валюту

В период с 28 ноября по 2 декабря существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков. Это превысило само предложение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

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Это потребовало увеличения интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка до 569 миллионов долларов, что почти на 40% больше, чем за неделю до этого,

– добавил Данилишин.

Интересно, что об усилении давления на обменный курс гривны свидетельствует динамика платежного баланса Украины в январе – октябре 2022 года.

Несмотря на профицит текущего счета платежного баланса, который составлял почти 8 миллиардов долларов, дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами в октябре продолжал расти, превысив за январь – октябрь 2022 года 10 миллиардов долларов по торговле товарами и 7 миллиардов долларов – по торговле услугами.

В то же время существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев за рубежом (11,8 млрд долларов за 10 месяцев) и поступления международной помощи в сектор общегосударственного управления (11,7 млрд долларов),

– заметил Богдан Данилишин.

Иностранные инвестиции в Украину

По данным, поступления прямых иностранных инвестиций в январе – октябре 2022 года составили 488 миллионов долларов. Они обеспечивались реинвестированными доходами иностранных инвесторов – 896 миллионов долларов США, и новыми прямыми инвестициями в украинские предприятия – 318 миллионов долларов.

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Инвестиции позволили компенсировать сокращение задолженности украинских предприятий перед прямыми инвесторами-нерезидентами. В то же время объем торговых кредитов, предоставленных резидентами Украины нерезидентам, за 10 месяцев 2022 года достиг почти 10 миллиардов долларов.

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