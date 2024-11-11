Курахівську ТЕС розібрали на запчастини: що зробили з обладнанням

Курахівську ТЕС демонтували, використавши її обладнання для ремонту інших станцій ДТЕК. Завдяки цьому вдалося відновити понад 60% енергетичної потужності.

Для чого розібрали ТЕС

Працівники Курахівської ТЕС розібрали станцію на запчастини всього за кілька місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Ці запчастини використали для ремонту інших пошкоджених електростанцій холдингу ДТЕК.

Спочатку роботу станції намагалися підтримувати, попри постійні обстріли. Однак, навесні, після знищення моста для доставки вугілля, було ухвалено рішення про демонтаж.

Зауважте! Процес розбору був непростим: деяке обладнання важило десятки тонн, тому троси часто рвалися, і працівники змушені були використовувати два крани одночасно. Через зруйновану залізницю запчастини перевозили вантажівками, але для цього спершу потрібно було укріпити мости, щоб витримати вагу вантажів.

Як запчастини допомогли в ремонті інших ТЕС

До кінця літа операцію майже завершили. На місці ТЕС залишилися лише котли та деякі частини, які неможливо було вивезти. У ДТЕК заявляють, що, коли ситуація дозволить, станцію планують відновити.

Завдяки використанню запчастин з Курахівської ТЕС з весни вдалося відновити понад 60% енергетичної потужності, яку держава втратила через російські повітряні атаки.

До слова! Придбати нові деталі для ремонту ТЕС доволі складно. ДТЕК намагався знайти запчастини в інших країнах, як-от Болгарія, Румунія та Греція, проте ці переговори або не приносили результату, або затягувалися.