Для чего разобрали ТЭС

Работники Кураховской ТЭС разобрали станцию на запчасти всего за несколько месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также 20 часов без света: возможен ли такой прогноз в Украине и при каких условиях

Эти запчасти использовали для ремонта других поврежденных электростанций холдинга ДТЭК.

Сначала работу станции пытались поддерживать, несмотря на постоянные обстрелы. Однако, весной, после уничтожения моста для доставки угля, было принято решение о демонтаже.

Заметьте! Процесс разбора был непростым: некоторое оборудование весило десятки тонн, поэтому тросы часто рвались, и работники вынуждены были использовать два крана одновременно. Через разрушенную железную дорогу запчасти перевозили грузовиками, но для этого сперва нужно было укрепить мосты, чтобы выдержать вес грузов.

Как запчасти помогли в ремонте других ТЭС

К концу лета операцию почти завершили. На месте ТЭС остались только котлы и некоторые части, которые невозможно было вывезти. В ДТЭК заявляют, что, когда ситуация позволит, станцию планируют восстановить.

Благодаря использованию запчастей с Кураховской ТЭС с весны удалось восстановить более 60% энергетической мощности, которую государство потеряло из-за российских воздушных атак.

К слову! Приобрести новые детали для ремонта ТЭС довольно сложно. ДТЭК пытался найти запчасти в других странах, например Болгария, Румыния и Греция, однако эти переговоры или не приносили результата, или затягивались.