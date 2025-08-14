Долар в банках та на чорному ринку змінюється, однак коливання ціни несуттєві. Натомість курс євро показує ріст ціни, особливо в банках та в обмінниках.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 14 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (без змін проти 13 серпня) та продаж по 41,75 гривні (+ 5 копійок). Дивіться також "Покращення" триває: росіяни усе частіше не можуть гасити кредити Купівля євро проходить по 48,21 гривні (+21 копійка), продаж – по 48,87 гривні (+17 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+1 копійка), а продати по 41,50 гривні (-5 копійок).

(+1 копійка), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 48,42 гривні (+10 копійок), а продаж по 48,63 гривні (+8 копійок). По скільки курс в обмінниках? Станом на 13 серпня, долари купують у середньому по: 40,86 гривні (-18 копійок), а продають по 41,68 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають по (+7 копійок), за даними finance.ua. Станом на 14 серпня, євро купують по 48,35 гривні (+30 копійок), а продають по 48,70 гривні (-6 копійок). Який прогноз валют наступного тижня? Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що наступного тижня на ринку валют відбуватимуться помірковані курсові коливання. Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Наприклад, курс американська валюта залежатиме від кількох чинників, найголовнішим з яких є чинний режим керованої гнучкості. Лєсовий нагадує, що в умовах режиму керованої гнучкості на ринку відсутні різкі перепади курсу долара. Натомість коливання євро буде підпорядковуватися світовій кон'юнктурі торгів пари долар/євро. Очікується, що співвідношення цих двох світових валют може скласти 1 євро до 1,2 долара.