Валюти впали в ціні: де найдешевша ціна
- В банках курс долара на купівлю 41 гривня, а на продаж – 41,55 гривні, а в обмінниках курс євро на купівлю 47,35 гривні, на продаж – 48,45 гривні.
- Банкір прогнозує курс долара на рівні 41,4 – 41,8 гривні, а євро – 48 – 49,5 гривні, вартість залежатиме від торгів та аграрного сезону.
В банках та на чорному ринку зміни щодо курсів валют. Долар втратив ціну найсуттєвіше в банках, а євро показала спад всюди, особливо в банках.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 22 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (-11 копійок проти 21 серпня) та продаж по 41,55 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро проходить по 47,77 гривні (-13 копійок), продаж – по 48,42 гривні (-13 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-5 копійок), а продати по 41,50 гривні (+1 копійка).
- Купівля євро по 48,04 гривні (-25 копійок), а продаж по 48,24 гривні (-26 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Станом на 21 серпня, долари купують у середньому по: 40,93 гривні (-6 копійок), а продають по 41,51 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,35 гривні (-46 копійок), а продають по 48,45 гривні (-1 копійка).
По скільки буде долар та євро?
Банкір Тарас Лєсовий розповів у коментарі 24 Каналу, що на готівковому ринку очікується долар по 41,4 – 41,8 гривні, а от євро – по 48 – 49,5 гривні.
Таким чином, вартість долара залежатиме від режиму керованої гнучкості, а євро від торгів пари долар/євро. Очікується, що співвідношення двох валют може скласти 1 євро до 1,2 долара.
Крім того, ринкові механізми курсоутворення ніхто не скасовував: ми констатуємо, що у серпні є певна "зайва" пропозиції.
Як пояснює Лєсовий, аграрії зараз реалізовують надлишок валюти під жнива, а тому НБУ роль може бути трохи зменшена, а курсові показники формуватимуться природним шляхом.