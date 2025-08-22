В банках та на чорному ринку зміни щодо курсів валют. Долар втратив ціну найсуттєвіше в банках, а євро показала спад всюди, особливо в банках.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 22 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (-11 копійок проти 21 серпня) та продаж по 41,55 гривні (-5 копійок).

Дивіться також Активний період закінчується: що відбувалося з депозитами протягом літа

Купівля євро проходить по 47,77 гривні (-13 копійок), продаж – по 48,42 гривні (-13 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-5 копійок), а продати по 41,50 гривні (+1 копійка).

(-5 копійок), а продати по (+1 копійка). Купівля євро по 48,04 гривні (-25 копійок), а продаж по 48,24 гривні (-26 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 21 серпня, долари купують у середньому по: 40,93 гривні (-6 копійок), а продають по 41,51 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а продають по (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 47,35 гривні (-46 копійок), а продають по 48,45 гривні (-1 копійка).

По скільки буде долар та євро?

Банкір Тарас Лєсовий розповів у коментарі 24 Каналу, що на готівковому ринку очікується долар по 41,4 – 41,8 гривні, а от євро – по 48 – 49,5 гривні.

Таким чином, вартість долара залежатиме від режиму керованої гнучкості, а євро від торгів пари долар/євро. Очікується, що співвідношення двох валют може скласти 1 євро до 1,2 долара.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Крім того, ринкові механізми курсоутворення ніхто не скасовував: ми констатуємо, що у серпні є певна "зайва" пропозиції.

Як пояснює Лєсовий, аграрії зараз реалізовують надлишок валюти під жнива, а тому НБУ роль може бути трохи зменшена, а курсові показники формуватимуться природним шляхом.