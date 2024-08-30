Євро та долар як подешевшали, так і подорожчали

В банках євро суттєво опустилося в ціні, поки в обмінниках вартість навпаки зросла. Водночас долар подешевшав трішки в банках, але в обмінниках спад відбувся суттєвішим.

Курс валют у банках

Станом на ранок 30 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,03 гривні (-7 копійок проти 29 серпня) та продаж – по 41,48 гривні (-4 копійки).

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Купівля євро відбувається по 45,50 гривні (-35 копійок), а продаж – по 46,09 гривні (-31 копійка).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,33 гривні (-5 копійок), а продати – по 41,42 гривні (-3 копійки).

(-5 копійок), а продати – по (-3 копійки). Купівля євро по 45,79 гривні (-13 копійок), а продаж по 46 гривень (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,10 гривні (-18 копійок), а продають – по 41,40 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають – по (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,70 гривні (+24 копійки), а продають – по 46,10 гривні (-2 копійки).

Коливання на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий зазначає для 24 Каналу, що наступного тижня різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку буде поступово зменшуватися. Це відповідатиме планам Національного банку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Очікується, що обсяги валютних інтервенцій перебуватимуть в межах 150 – 180 мільйонів доларів, тобто вони будуть досить "стандартними" і на 15 – 20% нижчими за "пікові" показники (як, наприклад, у липні коли час від часу обсяги інтервенцій перевищували 200 мільйонів доларів).

Зверніть увагу! Долар може перебувати в такому діапазоні ціни, як 41 – 41,6 гривні на міжбанку та 41,2 – 41,8 гривні на готівковому ринку.