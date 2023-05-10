Долар та євро подешевшали в обмінниках: за скільки можна придбати валюту

У банках суттєвих змін щодо вартості долара та євро не відбулося за добу, лише незначні коливання. Втім в обмінниках євро впало аж на 29 копійок, а долар – на 11 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 10 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,35 гривні (+5 копійок проти 9 травня), а купити за 37,80 (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (-5 копійок), а продають в середньому за 41,60 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,36 гривні (-11 копійок), а продають – за 37,88 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продають – за (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,86 гривні (-29 копійок), а продаж – 41,61 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,67 гривні (+7 копійок), а продаж – 37,76 гривні (+8 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+8 копійок). Євро купують по 41,35 гривні (без змін), а продають за 41,50 гривні (-2 копійки).

Що буде з доларом цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько зауважила, що на початку травня готівкова гривня тримала курс на зміцнення. Але за сім днів ціна зросла до 37,6 – 37,65 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ці тенденції здебільшого спровоковані двома великими системними банками, які особливо сильно конкурують наразі із небанківськими обмінниками за попит населення на валюту. Але й інші банки також вимушені реагувати на посилення конкуренції на готівковому ринку, що, зокрема, відображається в різниці між курсами купівлі та продажу іноземної валюти – минулого тижня вона суттєво скоротилася.

За прогнозом Золотько найближчими днями долар буде коливатися від 37,3 до 37,9 гривні за долар.

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