Долар незначно коливається, а євро різко подешевшало: що відбувається з курсом

За вихідні долар додав незначно в ціні в банках та на чорному ринку. В обмінниках відбувся спад вартості. А от євро втратило при купівлі майже 30 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 13 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,3 гривні (+5 копійок проти 10 листопада), а продаж – 37,75 гривні (+3 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,9 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 40,45 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,32 гривні (-4 копійки), а продаж – 37,81 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-4 копійки), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,77 гривні (-29 копійок), а продаж – 40,46 гривні (+8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,67 гривні (+7 копійок), а продаж – 37,75 гривні (+5 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 40,2 гривні (+5 копійок), а продають за 40,35 гривні (без змін).

Чи вплине на готівковий долар рівень офіційного курсу

Під час розмови з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий розповів, що єдиний вплив, який може мати очікуваний курс долара у 2024 році на готівковий – це психологічний.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна припустити, що ситуативно може збільшитися попит на валюту. Однак вже 3 тижні валютний ринок живе в умовах домінування пропозиції над попитом – що миттєво проявилося в зниженні курсів валют. Тобто, повторюся, "бюджетний" курс – це орієнтир, а фактичний курс залежатиме від цілої низки факторів.

середньорічний курс долар у бюджеті на наступний рік знизили з 41,4 гривні до 40,7 гривні.

Йдеться про такі фактори: політика НБУ з ефективної лібералізації валютного ринку, економічні показники країни, обсяги макрофінансової допомоги, перебіг бойових дій та можлива заподіяна шкода від ворожих атак, що може вплинути на здатність бізнесу працювати.

Експерт додає, що зараз готівковий курс формується з огляду на міжбанк, на співвідношення попиту та пропозиції саме на безготівковому ринку.

З 13 по 19 листопада очікується, що курс долара буде на рівні 37 – 38 гривень, євро – 39 – 41 гривень.