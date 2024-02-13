На готівковому ринку долар почав суттєво дорожчати. Найбільше валюта додала в ціні в банках, як і євро.

Курс валют у банках

Станом на ранок 13 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,75 гривні (+15 копійок проти 12 лютого), а продаж – 38,30 гривні (+20 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,80 гривні (+20 копійок), а продаж – в середньому за 41,50 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,19 гривні (+11 копійок), а продаж – 38,30 гривні (+12 копійок).

(+11 копійок), а продаж – (+12 копійок). Євро купують за 41,40 гривні (+10 копійок), а продають за 41,57 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 9 лютого, в обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,95 гривні (+16 копійок), а продаж – 38,49 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(+16 копійок), а продаж – (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,20 гривні (+5 копійок), а продаж – 41,74 гривні (+10 копійок).

Яка ситуація на валютному ринку

Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що на валютному ринку минулого тижня активність була доволі низькою. Особливо у безготівковому сегменті.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Попит на валюту з боку населення, протягом минулого тижня, скорочувався. Однак, це відбувалося не так помітно.

На сьогодні курс гривні на готівковому ринку не зміг подолати 38 гривень за долар, каже банкірка.

В останні два дні навіть дещо відкоригувався до 38,1 – 38,15 гривні за долар,

– каже Анна Золотько.

Цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 38 – 38,5 гривні за долар.зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.