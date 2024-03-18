Курс в обмінниках та на чорному ринку шаленіє: на скільки подорожчав долар за вихідні
18 березня 2024, 09:53Читать новость на русском
Американська та європейська валюти суттєво подорожчала. Купівля чорним ринком євро виросла на 20 копійок, а обмінниками – на всі 36 копійок. Натомість долар в обмінниках виріс на 22 копійки, що теж не мало.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 18 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,50 гривні (+5 копійок проти 15 березня), а продаж – 39 гривень (+5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,65 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,82 гривні (+14 копійок), а продаж – 38,93 гривні (+13 копійок).
- Євро купують за 42,50 гривні (+20 копійок), а продають за 42,65 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,63 гривні (+22 копійки), а продаж – 39 гривень (+12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,43 гривні (+36 копійок), а продаж – 42,78 гривні (+13 копійок).
Що буде з курсом
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що курсові коливання на ринку будуть відбуватися, але назвати значними їх не можна.
Подальше зменшення різниці між курсами міжбанку і готівкового ринку наразі поки що малоймовірне, оскільки курсоутворення на готівковому ринку формується на основі курсів міжбанку. Об'єднання курсів може статися тільки у випадку, якщо на готівковому ринку пропозиція превалюватиме над попитом.
За прогнозами Лєсового, коридори курсових коливань після 20 березня на міжбанку будуть – 38 – 39 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро. А от на готівковому ринку — 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.Зауважте! На валютного ринку цього тижня ситуація буде стабільною Найбільше на це впливатиме імовірне зростання попиту.