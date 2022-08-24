Все ще зрівняні: від чого залежатиме долар та євро восени
24 серпня 2022 , 12:40Читать новость на русском
Станом на ранок 24 серпня курс долара подешевшав проти вчора, а євро залишилося на позначці 40 гривень. Що буде з курсом восени, читайте прогноз експерта далі.
Як розповів 24 каналу Василь Матій, приватний інвестор, курс залежатиме цієї осені від двох ключових чинників.
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Від тривалості бойових дій, що впливають на нашу економіку, ведення бізнесу та експорту продукції з України. Та від політики Нацбанку, тому що в залежності від того, який об'єм золотовалютних резервів НБУ готовий показати для підтримання курсу, це й безпосередньо вплине на кінцеве значення курсу. А об'єм золотовалютних резервів залежить від об'єму західної підтримки, яку ми отримуємо від наших партнерів.
Що буде з курсом цього тижня
Експертка Анна Золотько у коментарі 24 каналу підкреслила, що рівень у 41 долар – серйозний психологічний бар’єр, лінія спротиву, яку попри неодноразові спроби продавцям валюти подолати поки не вдається.
Якщо численні апокаліптичні прогнози зрештою не справдяться, цілком ймовірно, що курс гривні зможе втриматися в межах коридору 40 – 41 гривні за долар. Проте якщо ринок встигне перетнути позначку 41 гривня за долар, курс отримає новий поштовх для зростання і в такому випадку до кінця тижня на готівковому ринку долар торгуватиметься в діапазоні 40,5 – 41,5 гривні за долар. І поки другий сценарій виглядає більш ймовірним.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 24 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,90 гривень за долар при купівлі (-10 копійок проти 23 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,80 гривні за долар (-5 копійок).
- Євро банки купують за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 41 гривня за євро (без змін);
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