Як розповів 24 каналу Василь Матій, приватний інвестор, курс залежатиме цієї осені від двох ключових чинників.

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Василь Матій Приватний інвестор Від тривалості бойових дій, що впливають на нашу економіку, ведення бізнесу та експорту продукції з України. Та від політики Нацбанку, тому що в залежності від того, який об'єм золотовалютних резервів НБУ готовий показати для підтримання курсу, це й безпосередньо вплине на кінцеве значення курсу. А об'єм золотовалютних резервів залежить від об'єму західної підтримки, яку ми отримуємо від наших партнерів.

Що буде з курсом цього тижня

Експертка Анна Золотько у коментарі 24 каналу підкреслила, що рівень у 41 долар – серйозний психологічний бар’єр, лінія спротиву, яку попри неодноразові спроби продавцям валюти подолати поки не вдається.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Якщо численні апокаліптичні прогнози зрештою не справдяться, цілком ймовірно, що курс гривні зможе втриматися в межах коридору 40 – 41 гривні за долар. Проте якщо ринок встигне перетнути позначку 41 гривня за долар, курс отримає новий поштовх для зростання і в такому випадку до кінця тижня на готівковому ринку долар торгуватиметься в діапазоні 40,5 – 41,5 гривні за долар. І поки другий сценарій виглядає більш ймовірним.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 24 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,90 гривень за долар при купівлі (-10 копійок проти 23 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,80 гривні за долар (-5 копійок).

Євро банки купують за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 41 гривня за євро (без змін);

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