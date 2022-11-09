Долар продовжує зростати: де найвигідніше купляти валюту

Долар знову трішки зріс у ціні. Підвищений попит українців впливає на вартість американської валюти. Яким є курс долара сьогодні, читайте у тексті.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 9 листопада готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,10 гривні (+10 копійок проти 8 листопада). Тоді як продають її за 40,70 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 39,20 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 40,20 гривні (+21 копійка).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,21 гривні (+3 копійки), а продають – за 40,59 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 39,45 гривні (без змін), а продаж – 40,16 гривні (+28 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,42 гривні (-8 копійок), а продаж – 40,58 гривні (-17 копійок).

Євро купують по 39,65 гривні (+10 копійок), а продають за 40,40 гривні (+10 копійок).

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Що буде з доларом цього тижня

Як розповідає 24 каналу банкірка Анна Золотько, курсові коливання минулого тижня показали, що важкою для подолання позначкою є рівень 40,40 – 40,50 гривні за долар. Неодноразові спроби підняти курс вище згодом повертали його назад.

Тож, на мою думку, найближчого тижня вартість долара на готівковому ринку буде зростати помірно. Скоріш за все, гривня залишатиметься під тиском додаткового попиту, а курс коливатиметься в межах 40,1-40,9 гривні,

– каже Анна Золотько.