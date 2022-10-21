Долар падає у ціні: за скільки можна купити валюту

Готівковий курс долара трішки зріс у ціні в банках, проте в обмінниках та на чорному ринку продовжує падати у ціні.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 21 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,20 гривні (+10 проти 20 жовтня). Тоді як продають її за 40,80 гривні (без змін).

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Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,32 (-8 копійок), а продають в середньому за 39,35 гривень за євро (-15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,40 гривні (+2 копійки), а продають – за 40,53 (-20 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 38,55 гривні (-8 копійки) та продаж – 39,04 гривні (-12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,46 гривні (-14 копійок), а продаж – 40,63 гривні (-12 копійки).

Євро купують по 38,80 гривні (-15 копійок), а купують за 39,05 гривні (-15 копійок).

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Що буде з курсом

Олег Пендзин, експерт з економічних питань, гадає, що на сьогодні поки не має причин для різкого подорожчання долара. Нагадуємо, що курс ніяк не відреагував на прильоти по енергетичній інфраструктурі Україні. Відповідно не було й ажіотажу ані на долар, ані на пальне. Люди призвичаїлися до такої біди.

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько прогнозує, що за умови більш-менш рівного інфопростору курс на готівковому ринку цього тижня знаходитиметься в межах діапазону 40,6 – 41,6 гривні за долар.

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