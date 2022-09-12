Курс невпинно росте: чого чекати від долара цього тижня

Долар наближається до 42 гривень. Це і не дивно, на фоні численних сигналів про дефіцит банкнот долара, курс різко зріс минулого тижня. Що буде з доларом цього тижня, читайте у матеріалі.

Події минулого тижня

Як розповіла 24 каналу, Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, минулий тиждень на готівковому ринку починався досить оптимістично: Нацбанк розширив можливості для банків продавати населенню готівкову валюту, що мало збільшити пропозицію та призвести до поступового зниження курсу долара. Але ближче до середини тижня на фоні численних сигналів про дефіцит банкнот долара США, курс різко зріс.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Навіть ухвалене НБУ рішення про проведення аукціону з продажу системно важливим банкам готівкових 100 мільйонів доларів для підкріплення кас не призвело до зниження курсу. Вочевидь, для подолання дефіциту банкноти цього обсягу виявилося недостатньо.

Що заспокоїть ринок

За оцінками НБУ щоденний обсяг попиту на готівковому ринку складає 50–60 мільйонів доларів. Тож запропонованого обсягу цілком може бути достатньо, щоб заспокоїти ринок.

Частково позитивний ефект відчувався вже наприкінці минулого тижня, коли курс у готівковому сегменті відкорегувався з пікових 41,60–41,80 гривні за долар до 41,50–41,70 гривні за долар. Але поки зарано казати про подолання дефіциту банкноти, тож курс утримується на досить високих позначках,

– додає Анна Золотько.

В ході сьогоднішнього аукціону Національний банк запропонує системно важливим банкам готівкові євро. Проте, з огляду на більшу популярність серед українців саме доларів США, поки очікують суттєвого зниження курсу у готівковому сегменті, прогнозує експертка.

Чи зникне дефіцит долара і що буде з курсом

На думку директорки департаменту, протягом наступного тижня курс гривні до долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 41,0 – 42,0 гривень за долар.

Ринок подолає дефіцит, що виник. Так, завозити банкноту наземним транспортом довше, складніше та дорожче. Але попит на готівку робить цю процедуру більш рентабельною, тож зрештою із цією проблемою ринок впорається. Просто на це потрібно трохи більше часу, з огляду на ті ж логістичні складнощі,

– наголошує експертка.

На безготівковому ринку зберігається дисбаланс: попит на валюту перевищує пропозицію, що змушує Національний банк регулярно виходити на міжбанк з валютними інтервенціями. Минулого тижня регулятор продав 482 мільйонів доларів, що вдвічі більше, ніж тижнем раніше. Але загалом відповідає середньотижневим показникам.

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Курс валют в Україні

За даними "Мінфіну", 12 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,50 гривень за долар при купівлі (+20 копійок проти 9 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,50 гривні за долар (+5 копійок).

Євро банки купують за 40,20 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41,40 гривні за євро (+41 копійка);

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