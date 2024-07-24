Долар та євро як подорожчали, так і подешевшали

Спад вартості валют продовжується в банках та на чорному ринку, де валюти втрачають понад 10 копійок кожна. Водночас в обмінниках долар та євро несуттєво, але подорожчали.

Курс валют у банках

Станом на ранок 24 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 41,20 гривні (-10 копійок проти 23 липня), а продаж – 41,78 гривні (-4 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 44,83 гривні (-17 копійок), а продаж – у середньому за 45,55 гривні (-15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,61 гривні (-10 копійок), а продаж – 41,75 гривні (-10 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують за 45,30 гривні (-20 копійок), а продають за 45,50 гривні (-19 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 41,40 гривні (+15 копійок), а продають – за 41,90 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(+15 копійок), а продають – за (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 45,20 гривні (+7 копійок), а продаж – 45,70 гривні (-8 копійок).

Курс середньорічного курсу долара

Як розповідає президент Асоціації Андрій Дубас, цьогорічний середній курс долара коливатиметься між 40 і 40,5 гривнями за долар.

Сьогодні ми маємо показник трохи вище 40 гривень за долар, але якщо взяти курс протягом усього року, як середнє арифметичне, він буде на позначці 40 - 40,5, тому що на початку року ми бачили показник 39,

– каже експерт.

Нацбанк витрачає золотовалютні резерви на підтримку курсу. Це відбувається через дисбаланс зовнішньої торгівлі, де імпорт перевищує експорт. Зокрема й через зростання імпорту енергогенеруючого обладнання.

Як пояснює Дубас, це створює додатковий тиск на курс гривні, збільшуючи попит на валюту для закупівлі імпортних товарів.

У травні 2024 року офіційний курс, встановлений Нацбанком, перевищив 40 гривень за долар.

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