Курс валют в банках
- По состоянию на утро 24 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41,20 гривны (-10 копеек против 23 июля), а продажа – 41,78 гривны (-4 копейки).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 44,83 гривны (-17 копеек), а продажа – в среднем за 45,55 гривны (-15 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,61 гривны (-10 копеек), а продажа – 41,75 гривны (-10 копеек).
- Евро покупают за 45,30 гривны (-20 копеек), а продают за 45,50 гривны (-19 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 41,40 гривны (+15 копеек), а продают – за 41,90 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 45,20 гривны (+7 копеек), а продажа – 45,70 гривны (-8 копеек).
Курс среднегодового курса доллара
Как рассказывает президент Ассоциации Андрей Дубас, в этом году средний курс доллара будет колебаться между 40 и 40,5 гривнами за доллар.
Сегодня мы имеем показатель чуть выше 40 гривен за доллар, но если взять курс в течение всего года, как среднее арифметическое, он будет на отметке 40 - 40,5, потому что в начале года мы видели показатель 39,
– говорит эксперт.
Нацбанк тратит золотовалютные резервы на поддержку курса. Это происходит из-за дисбаланса внешней торговли, где импорт превышает экспорт. В том числе и из-за роста импорта энергогенерирующего оборудования.
Как объясняет Дубас, это создает дополнительное давление на курс гривны, увеличивая спрос на валюту для закупки импортных товаров.