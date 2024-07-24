Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41,20 гривны (-10 копеек против 23 июля), а продажа – 41,78 гривны (-4 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 44,83 гривны (-17 копеек), а продажа – в среднем за 45,55 гривны (-15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,61 гривны (-10 копеек), а продажа – 41,75 гривны (-10 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают за 45,30 гривны (-20 копеек), а продают за 45,50 гривны (-19 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 41,40 гривны (+15 копеек), а продают – за 41,90 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(+15 копеек), а продают – за (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 45,20 гривны (+7 копеек), а продажа – 45,70 гривны (-8 копеек).

Курс среднегодового курса доллара

Как рассказывает президент Ассоциации Андрей Дубас, в этом году средний курс доллара будет колебаться между 40 и 40,5 гривнами за доллар.

Сегодня мы имеем показатель чуть выше 40 гривен за доллар, но если взять курс в течение всего года, как среднее арифметическое, он будет на отметке 40 - 40,5, потому что в начале года мы видели показатель 39,

– говорит эксперт.

Нацбанк тратит золотовалютные резервы на поддержку курса. Это происходит из-за дисбаланса внешней торговли, где импорт превышает экспорт. В том числе и из-за роста импорта энергогенерирующего оборудования.

Как объясняет Дубас, это создает дополнительное давление на курс гривны, увеличивая спрос на валюту для закупки импортных товаров.

Напомним! В мае 2024 года официальный курс, установленный Нацбанком, превысил 40 гривен за доллар.

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