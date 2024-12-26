Долар після Різдва подешевшав на готівковому ринку

Курс валют у банках та на чорному ринку зазнав незначних змін. Долар подешевшав десь на 5 копійок, а євро – на 10 копійок. В обмінниках ситуація ще більше відрізняється.

Курс валют у банках

Станом на ранок 26 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,75 гривні (-5 копійок проти 24 грудня) та продаж по 42,30 гривні (-5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (-10 копійок), а продаж по 44,20 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,23 гривні (-7 копійок), а продати по 42,24 гривні (-10 копійок).

Купівля євро по 44 гривні (-10 копійок), а продаж по 44,16 гривні (-11 копійок).

Курс в обмінниках

Долари, станом на 25 грудня, купують обмінники по: 41,15 гривні (-63 копійки), а продають по 42,20 гривні (-10 копійок), за даними finance.ua.

Євро купують по 42,45 гривні (-99 копійок), а продають по 44,29 гривні (+4 копійок).

Яка ціна валюти після Нового року

Економіст Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що Україна експортує набагато менше, ніж імпортує. А тому курс національної валюти, який зазнав девальвації у 2024 році, продовжить це робити у 2025 році.

Данило Монін Економіст, експерт Українського інституту майбутнього Інфляція на сьогодні вже вийшла за очікувані норми. Відтак найкращим інструментом стримування цього є девальвація гривні до долара.

За словами Моніна, американська валюта на рівні 42 – 43 гривні у першій половині 2025 року є цілком можливим сценарієм.