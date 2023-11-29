В обмінниках валюти подорожчали: скільки коштують долар та євро сьогодні

В банках та на чорному ринку долар лише трішки опустився в ціні за добу. А от в обмінниках почав дорожчати. Євро теж суттєво додало в ціні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 29 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,2 гривні (-5 копійок проти 28 листопада), а продаж – 37,7 гривні (-10 копійок).

Читайте також Цінове "ралі" продовжуються: офіційний курс долара не зупиняється та росте далі

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,5 гривні (+3 копійки), а продаж – в середньому за 41,1 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,39 гривні (+15 копійок), а продаж – 37,69 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(+15 копійок), а продаж – (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,81 гривні (+22 копійки), а продаж – 41,13 гривні (+21 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,5 гривні (без змін), а продаж – 37,59 гривні (-1 копійка).

(без змін), а продаж – (-1 копійка). Євро купують за 40,84 гривні (+9 копійок), а продають за 41,02 гривні (+10 копійок).

Долар з 1 грудня

Під час розмови з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий повідомив, що ситуація на готівковому ринку буде схожою зі станом справ на безготівковому ринку. Він додав, що міжкурсова різниця поступово скорочуватиметься, а до кінця грудня складатиме всього 1%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Ще один фактор, який більше стосуватиметься готівкового ринку – сезонний (напередодні свят коливання на готівковому ринку будуть більш помітними, ніж зазвичай, адже частина громадян може продати частину валюти для святкових закупів).

За словами банкіра пропозиція на готівковому ринку може збільшитися порівняно з листопадом – десь на 10 – 15%. А це може впливати на скорочення різниці між курсами міжбанку і готівковим.

У груднікурс долара за прогнозами може бути