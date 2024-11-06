Валюти дешевшають: яка вартість в обмінниках та на чорному ринку

В обмінниках валюти просіли в ціні за останню добу. На чорному ринку також спостерігається спад вартості курсу євро. Водночас в банках зміни щодо валют несуттєві.

Курс валют у банках

Станом на ранок 6 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,25 гривні (+5 копійок проти 5 листопада) та продаж – по 41,70 гривні (+2 копійки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,80 гривні (-5 копійок), а продаж – по 45,50 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,65 гривні (без змін), а продати – по 41,70 гривні (+5 копійок).

(без змін), а продати – по (+5 копійок). Купівля євро по 45,03 гривні (-27 копійок), а продаж по 45,38 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,93 гривні (-25 копійок), а продають – по 41,73 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продають – по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,66 гривні (-46 копійок), а продають – по 45,49 гривні (-7 копійок).

Вибори в США та курс долара

Економіст Олег Пендзин розповів у коментарі 24 Каналу, що протягом найближчих місяців ситуація на валютному ринку України визначатиметься рядом економічних факторів, а не наслідками виборів у США.

Олег Пендзин Керівник Економічного дискусійного клубу Все залежить від політики. Відтак якщо американці надаватимуть Україні стільки ж фінансової допомоги, як на сьогодні, тоді з курсом жодних змін не відбудеться.

Водночас голова правління Глобу Банку Сергій Мамедов зауважує, що курс долара не можна прив'язувати до особи американського президента. До того ж, за його словами, вибори не є основним чинником, що впливає на курсові показники. Це радше попит та пропозиція, макроекономічні показники, рівень інфляції та бюджетний дефіцит.