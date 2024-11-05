Станом на ранок 5 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (+10 копійок проти 4 листопада) та продаж – по 41,68 гривні (+13 копійок).

Читайте також Плани НБУ щодо валютного ринку: яким буде курс долара

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,85 гривні (+10 копійок), а продаж – по 45,45 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,65 гривні (+4 копійок), а продати – по 41,65 гривні (+2 копійки).

(+4 копійок), а продати – по (+2 копійки). Купівля євро по 45,30 гривні (+15 копійок), а продаж по 45,41 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,41 гривні (+26 копійок), а продають – по 41,78 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.

(+26 копійок), а продають – по (+19 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,21 гривні (+30 копійок), а продають – по 45,60 гривні (+8 копійок).

По скільки буде курс у листопаді

За словами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, у листопаді на ринку будуть присутні як періоди здорожчання, так і періоди зниження вартості валют. Крім того, рівень девальвації навряд буде вище рівня інфляції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як і раніше періоди зростання змінюватимуться періодами зниження вартості валют, а різниця між курсами купівлі та продажу буде дрібною.

У листопаді коридор допустимих валютних коливань буде таким: