По состоянию на утро 5 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (+10 копеек против 4 ноября) и продажа – по 41,68 гривны (+13 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,85 гривны (+10 копеек), а продажа – по 45,45 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (+4 копеек), а продать – по 41,65 гривны (+2 копейки).

(+4 копеек), а продать – по (+2 копейки). Покупка евро по 45,30 гривны (+15 копеек), а продажа по 45,41 гривне (+15 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,41 гривны (+26 копеек), а продают – по 41,78 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.

(+26 копеек), а продают – по (+19 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,21 гривне (+30 копеек), а продают – по 45,60 гривны (+8 копеек).

По сколько будет курс в ноябре

По словам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, в ноябре на рынке будут присутствовать как периоды подорожания, так и периоды снижения стоимости валют. Кроме того, уровень девальвации вряд ли будет выше уровня инфляции.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка По-прежнему периоды роста будут сменяться периодами снижения стоимости валют, а разница между курсами покупки и продажи будет мелкой.

В ноябре коридор допустимых валютных колебаний будет таким: