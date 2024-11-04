По состоянию на утро 4 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 1 ноября) и продажа – по 41,55 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,75 гривны (+15 копеек), а продажа – по 45,30 гривны (+11 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,61 гривне (+12 копеек), а продать – по 41,63 гривны (+14 копеек).

(+12 копеек), а продать – по (+14 копеек). Покупка евро по 45,15 гривны (+10 копеек), а продажа по 45,26 гривны (+6 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,90 гривны (-9 копеек), а продают – по 41,61 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продают – по (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,70 гривны (-8 копеек), а продают – по 45,46 гривны (+13 копеек).

Какой курс в ноябре

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что не является исключением рост курсовых показателей. Однако не стоит ожидать это неожиданно. Также, уровень девальвации вряд ли будет выше уровня инфляции.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка По-прежнему периоды роста будут сменяться периодами снижения стоимости валют, а разница между курсами покупки и продажи будет мелкой.

Обратите внимание! Курсовые колебания будут происходить в пределах 41,30 – 41,55 гривны за доллар, при этом коридор допустимых валютных колебаний будет таким – 41,1 – 41,7 гривны за доллар и 41,2 – 41,9 гривны за доллар (на наличном рынке).

Как добавляет Лесовой, на рынке созданы условия, когда почти полностью исключена непрогнозируемость. Дело в том, что регулятор имеет достаточно рычагов влияния на рынок, осуществляя валютные интервенции и насыщая спрос.