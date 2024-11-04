Станом на ранок 4 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 1 листопада) та продаж – по 41,55 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,75 гривні (+15 копійок), а продаж – по 45,30 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,61 гривні (+12 копійок), а продати – по 41,63 гривні (+14 копійок).

(+12 копійок), а продати – по (+14 копійок). Купівля євро по 45,15 гривні (+10 копійок), а продаж по 45,26 гривні (+6 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,90 гривні (-9 копійок), а продають – по 41,61 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продають – по (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,70 гривні (-8 копійок), а продають – по 45,46 гривні (+13 копійок).

Який курс у листопаді

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що не є виключенням ріст курсових показників. Однак не варто очікувати це зненацька. Також, рівень девальвації навряд буде вище рівня інфляції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як і раніше періоди зростання змінюватимуться періодами зниження вартості валют, а різниця між курсами купівлі та продажу буде дрібною.

Зверніть увагу! Курсові коливання відбуватимуться в межах 41,30 – 41,55 гривні за долар, при цьому коридор допустимих валютних коливань буде таким – 41,1 – 41,7 гривні за долар та 41,2 – 41,9 гривні за долар (на готівковому ринку).

Як додає Лєсовий, на ринку створені умови, коли майже повністю виключена непрогнозованість. Річ у тім, що регулятор має достатньо важелів впливу на ринок, здійснюючи валютні інтервенції та насичуючи попит.