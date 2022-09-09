Долар різко подешевшав у банках: за скільки можна купити валюту
9 вересня 2022 , 10:44Читать новость на русском
Курс долара в банках 9 вересня суттєво подешевшав, після того, як вчора різко зріс на готівковому ринку. За скільки можна купити валюту в банках, обмінниках та на чорному ринку, читайте далі.
Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 9 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,30 гривень за долар при купівлі (-20 копійок проти 8 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,45 гривні за долар (-17 копійок).
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Євро банки купують за 40 гривень (+15 копійок), а продають в середньому за 40,99 гривні за євро (+24 копійки);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 41,20 гривні (+9 копійок), а продають – за 41,81 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,51 гривні (+12 копійок) та продаж – 41,61 гривні (+38 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,50 гривні (-10 копійок), а продаж – 41,73 гривні (+4 копійки).
- Євро продають по 40,60 гривні (+17 копійок), а купують за 41 гривня (+9 копійок).
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Важливі зміни для ринку валют
- НБУ змінив правила торгівлі валютою. Тепер банкам дозволено продавати 100% валюти, яку було викуплено з 13 серпня.
- Водночас представники бізнесу не зможуть купувати іноземну валюту, якщо вона вже є на їхніх рахунках.
- Компанії тепер можуть купувати валюту в рамках реструктуризації зовнішніх кредитів.
- Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, раніше відзначила, що це рішення збільшить пропозицію готівкової валюти. Але сильного позитивного ефекту не слід очікувати, оскільки дуже виріс попит на готівку.