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Економіка Макроекономіка Долар та євро коливаються: які курси в банках та в обмінниках
29 квітня, 10:26
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Долар та євро коливаються: які курси в банках та в обмінниках

Валерія Городинська
Основні тези
  • Долар і євро в банках показали спад вартості при купівлі, проте на чорному ринку курси зросли.
  • Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що цього тижня долар перебуватиме в діапазоні 41,20 – 41,60 гривні.

В банках долар та євро показали спад вартості при купівлі, натомість на чорному ринку курси валют зросли. В обмінниках також спостерігається здешевлення валют.

Курс валют у банках

  • Станом на ранок 29 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (-31 копійка проти 28 квітня) та продаж по 41,95 гривні (+34 копійки).

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  • Купівля євро проходить по 47,10 гривні (-45 копійок), продаж – по 47,85 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

  • Купити долар можна в середньому по 41,60 гривні (+30 копійок), а продати по 41,56 гривні (-49 копійок).
  • Купівля євро по 47,51 гривні (+41 копійка), а продаж по 47,74 гривні (-16 копійок).

Курс в обмінниках

  • Долари купують у середньому по: 40,69 гривні (-37 копійок), а продають по 41,64 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 46,70 гривні (-37 копійок), а продають по 47,87 гривні (+11 копійок).

Яким буде курс долара

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що на ринку домінуватимуть різні економічні чинники, а як-от зростання експорту, розвиток промисловості, посівна тощо.

 

Тарас Лєсовий

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку

Водночас протягом останніх кількох тижнів "Фактор Трампа" не сильно впливає на український валютний ринок. Те саме стосується низки воєнних чинників – від динаміки обстрілів, ситуації на фронті до очікування перемир'я.

Таким чином, Лєсовий прогнозує, що цього тижня (28 квітня – 4 травня), на міжбанку та на готівковому рику долар перебуватиме в одному діапазоні: 41,20 – 41,60 гривні.