Долар та євро коливаються: які курси в банках та в обмінниках

В банках долар та євро показали спад вартості при купівлі, натомість на чорному ринку курси валют зросли. В обмінниках також спостерігається здешевлення валют.

Курс валют у банках Станом на ранок 29 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (-31 копійка проти 28 квітня) та продаж по 41,95 гривні (+34 копійки). Читайте також Картковий переказ: за яку суму доведеться заплатити податок Купівля євро проходить по 47,10 гривні (-45 копійок), продаж – по 47,85 гривні (+11 копійок). Курс на чорному ринку Купити долар можна в середньому по 41,60 гривні (+30 копійок), а продати по 41,56 гривні (-49 копійок).

(+30 копійок), а продати (-49 копійок). Купівля євро по 47,51 гривні (+41 копійка), а продаж по 47,74 гривні (-16 копійок). Курс в обмінниках Долари купують у середньому по: 40,69 гривні (-37 копійок), а продають по 41,64 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(-37 копійок), а продають (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,70 гривні (-37 копійок), а продають по 47,87 гривні (+11 копійок). Яким буде курс долара Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що на ринку домінуватимуть різні економічні чинники, а як-от зростання експорту, розвиток промисловості, посівна тощо. Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Водночас протягом останніх кількох тижнів "Фактор Трампа" не сильно впливає на український валютний ринок. Те саме стосується низки воєнних чинників – від динаміки обстрілів, ситуації на фронті до очікування перемир'я. Таким чином, Лєсовий прогнозує, що цього тижня (28 квітня – 4 травня), на міжбанку та на готівковому рику долар перебуватиме в одному діапазоні: 41,20 – 41,60 гривні.