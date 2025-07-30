Долар в банках змінився, але несуттєво, а на чорному ринку валюта подешевшала. Натомість євро також втрачає позиції й опускається в ціні. В обмінниках валюта втратила 25 копійок за останню добу.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 30 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,47 гривні (-3 копійки проти 29 липня) та продаж по 41,97 гривні (+2 копійки).

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Купівля євро проходить по 48 гривень (-25 копійок), продаж – по 48,80 гривні (-15 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (без змін), а продати по 41,77 гривні (-6 копійок).

(без змін), а продати по (-6 копійок). Купівля євро по 48,47 гривні (-1 копійка), а продаж по 48,63 гривні (-3 копійки).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 41,20 гривні (+1 копійка), а продають по 41,78 гривні (+5 копійок(, за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продають по (+5 копійок(, за даними finance.ua. Євро купують по 47,70 гривні (-25 копійок), а продають по 48,87 гривні (+3 копійки).

Що прогнозують для курсу долара?

Ще раніше банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що долар на готівковому ринку буде в діапазоні від 41,60 гривні до 42,20 гривні цього тижня.

Крім того, за словами банкіра, попит на долар зараз росте, але регулятор його вгамовуватиме.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку За нашою оцінкою серпень почнеться з офіційного курсу у межах 41,80 – 42,10 гривні за долар. Тобто від початку року курс максимально може зрости на 0,4%.

Зверніть увагу! За допомогою дії режиму керованої гнучкості, будь-які зміни щодо курсу валют згладжуються регулятором. Таким чином, коливання є мінімальними та прогнозованими.