30 травня, 10:01
Який курс долара перед першим місяцем літа
Основні тези
- Курс долара в банках на 30 травня: купівля – 41,20 гривні, продаж – 41,73 гривні, а євро становить: купівля – 46,70 гривні, продаж – 47,45 гривні.
- Прогноз на червень: офіційний курс долара – 41,60 – 41,90 гривні, готівковий курс – 41,60 – 41,80 гривні.
На валютному ринку спостерігається різні коливання ціни долара та євро. В банках американська валюта просіла, а на чорному ринку майже не змінилася, натомість курс євро в обмінниках просів, а в банках виріс.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 30 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (без змін проти 29 травня) та продаж по 41,73 гривні (-7 копійок).
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- Купівля євро проходить по 46,70 гривні (+10 копійок), продаж – по 47,45 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,51 гривні (+1 копійка), а продати по 41,50 гривні (без змін).
- Купівля євро по 47,15 гривні (+15 копійок), а продаж по 47,29 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,87 гривні (-21 копійка), а продають по 41,60 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,93 гривні (-15 копійок), а продають по 47,57 гривні (+4 копійки).
Долар у червні
Як прогнозує для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у червні офіційний курс може бути в діапазоні від 41,60 гривні до 41,90 гривні.
На ринку відсутні ознаки тотального домінування попиту над пропозицією, відтак обсяг валютних інтервенцій залишається в притомних межах, не перевищуючи 600 – 800 мільйонів доларів на тиждень.
Натомість готівковий курс очікуються у таких межах: 41,60 – 41,80 гривні за долар.