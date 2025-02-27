Долар у березні: як збільшення облікової ставки може вплинути на курс
- Курс долара у березні залежатиме від стратегії Нацбанку та змін рівня облікової ставки.
- Прогнозують, що наприкінці березня курс коливатиметься в межах 41,80 – 42,40 гривні за долар.
У березні курс залежатиме від декількох факторів, зокрема важливу роль відіграватиме у формуванні ціни стратегія Нацбанку. Крім того, рішення щодо змін рівня облікової ставки також матиме певний вплив на курс.
Що чекає на валютний ринок у березні
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, ситуація на валютному ринку у березні залежатиме від декількох чинників, а саме економічних та геополітичних факторів.
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Лєсовий виокремлює серед них такі:
- Стратегія НБУ з врівноваження попиту та пропозиції в рамках режиму керованої гнучкості: механізм валютних інтервенцій має суттєво скоротити/врівноважити попит і пропозицію;
- Розвиток економіки: зокрема рівень споживчих цін;
- Вартість українського експорту на світових ринках, що дає змогу поповнювати міжнародні валютні резерви;
- Обсяг та системність міжнародної фінансової та воєнно-технічної допомоги;
- Міжнародний вплив на війну та пошук шляхів її завершення.
Окремим рядком слід відзначити монетарну політику НБУ, спрямовану на притишення інфляції та збільшення ваги гривні.
За словами банкіра, 6 березня на черговому засіданні Монетарного комітету НБУ регулятор може залишити без змін облікову ставку (14,5%), або ж її збільшити – до 15 – 15,5%, щоб ефективно протидіяти інфляції. Водночас збільшення ставки може продовжити курсовий "штиль".
Який курс долара прогнозують
Як прогнозує Лєсовий, наприкінці березня офіційний курс може коливатиметься в коридорі 41,80 – 42,40 гривні за долар.
Таким чином, за перший квартал 2025 року, порівняно з показниками на 1 січня, офіційний курс долара може зрости менш ніж на 1%,
– додає банкір.
Наостанок він зауважує, що ситуація на ринку буде притомною на початку весни, принаймні ринок залишатиметься системним, і йому не загрожуватимуть різкі неконтрольовані зміни.