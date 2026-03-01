Чи готує долар сюрпризи в перший тиждень весни: до чого готуватися українцям

У першій декаді березня валютний ринок перебуватиме у "приборканому" стані попри складні енергетичні умови та їх гнітючий вплив на бізнес і суспільство. Нацбанк матиме всі важелі, щоб утримувати "притомний" курс.

Якою буде ситуація на початку весни?

Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Новими орієнтирами він назвав 43 гривні для долара та 51 гривню для євро, але курсові показники можуть їх перетинати.

Дивіться також Українцям час перевірити свою "заначку": яких доларів і євро варто уникати

З одного боку, співвідношення між продавцями й покупцями валюти поступово вирівнюватиметься природним шляхом через потребу бізнесу сплачувати податки. З іншого – рекордні міжнародні резерви дають Нацбанку змогу діяти гнучко, зокрема проводити інтервенції точково та в достатньому обсязі для підтримання курсової рівноваги.

Окрім того, є певні очікування щодо загального стану економіки. Найважча зима вже позаду, тож бізнесу може стати легше пристосуватися, оговтатися й знову взятися "до справи". Ба більше, березень не принесе цінового шоку, оскільки помірне зростання споживчих цін прогнозують у межах інфляційних очікувань.

Ще однією особливістю першої декади місяця може стати зниження амплітуди курсових коливань – волатильності. І хоч поточні зміни будуть різноспрямованими, вони не "лякатимуть" ринок різкими перепадами: очікується настання фази відносного спокою. Загалом від різких курсових стрибків убезпечує режим "керованої гнучкості".

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Як і раніше, готівковий ринок підлаштовуватиметься під курсові показники міжбанку, а різниця між курсами купівлі – продажу не викликатиме занепокоєння. Ми не очікуємо нервових покупецьких проявів, що потенційно можуть рухати курси продажу вгору.

Що визначатиме курс євро?

Українська "ціна" євро формується під впливом двох ключових чинників: світових котирувань пари євро-долар і співвідношення гривня-долар на внутрішньому ринку.

Хоча глобальні ринки періодично "штормить", нині йдеться про певні межі просідання американської валюти щодо євро: протягом наступного тижня очікують співвідношення 1,17 – 1,19.

За такого співвідношення курс євро в Україні, ймовірно, залишатиметься у звичних межах – близько 51 гривні.

Волатильність долара частково пояснюється тим, що інвестори (принаймні тимчасово) "тікають" в інші валюти та дорогоцінні метали. Водночас найпотужніша економіка нині саме в США, а в доларах зосереджено близько 60% світового капіталу.

Тому справедливим буде вважати, що така колотнеча триватиме до часу, коли сформуються якісь нові правила… У будь-якому разі поки американській валюті не загрожує якесь провалля, знецінення,

– додав експерт.

Характеристики ринку з 2 по 8 березня: