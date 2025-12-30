Долар перед Новим роком: експерти порадили, купувати чи продавати валюту
- Експерти прогнозують, що курс долара може досягти 43 – 43,5 гривні до кінця року, але радять не скуповувати валюту масово.
- Інвестиції в гривневі депозити залишаються більш вигідними через високі банківські заохочення, які продовжаться до середини січня.
Перед Новим роком українці зазвичай отримують додаткові надходження у вигляді премій, бонусів, дивідендів і намагаються перевести їх у валюту. Однак експерти не радять масово скуповувати долари та євро.
Які прогнози щодо курсу долара?
Активність громадян на свята може підштовхнути попит на валюту і відповідно курс долара перед Новим роком, розповів 24 Каналу експерт Олександр Паращій.
Відтак курс в районі 43 гривень за долар до кінця року виглядає досить імовірним,
– говорить Паращук.
Думку колеги підтримує і банкір Глобус банку Тарас Лєсовий. За його словами, у новорічні свята девальвація гривні може сягнути діапазону 43 – 43,5 гривні за долар. Втім, експерт упевнений, що, попри різні процеси, які стимулюють попит на валюту, 2025 рік завершиться на цілком прийнятному рівні.
Очікується, що офіційний курс долара, порівняно з початком року, зросте лише на 2,3 – 3,5%: з 42,02 гривні за долар і до максимум 43 – 43,5 гривні за долар,
– зазначає Лєсовий.
Зауважте! Станом на ранок 30 грудня купівля долара в українських банках коштує в середньому 41,95 гривні та продаж по 42,45 гривні, пише сайт "Мінфін".
Чи варто скуповувати валюту?
Експерти прогнозують, що вже у січні 2026 року розпочнеться період поступового вирівнювання попиту й пропозиції на валютному ринку. Проте скуповувати валюту фахівці не радять, оскільки найприбутковішим інструментом для інвестицій залишатиметься все ж таки гривня.
Це, зокрема, пояснюється максимальним заохоченням вкладників від банків, яке продовжиться на початку наступного року. За словами, банкіра Дмитро Замотаєва, бонусні пропозиції триватимуть до середини січня.
З огляду на дохідність, гривневі депозити є безальтернативними. Валютні вклади хоч і складають до 10% від депозитного портфеля банків, все ж у більшості випадків не цікаві потенційним вкладникам. У перерахунку на гривню дохідність таких депозитів в 11 – 12 разів нижча за гривневі,
– говорить Замотаєв.
Наприкінці грудня та на початку січня середні ставки за гривневими депозитами варіюватимуться від 13% до 14,5%, залежно від терміну вкладу.
- До базових ставок банки пропонують бонуси у розмірі 1 – 1,5 відсоткового пункту.
- Таким чином, найвища ставка за депозитами у гривні може скласти 18% річних.
Варто зауважити! Привабливість гривневих депозитів призвела до того, що, за оцінками банкірів, кількість нових вкладників у грудні може зрости на 5-7% порівняно з листопадом.
Який курс очікувати наступного року?
За підсумками 2025 року, офіційний курс долара в Україні виросте всього на 0,4 – 0,9%, що свідчить про привабливість гривневих інструментів для збереження заощаджень.
Водночас у 2026 році долар, ймовірно, буде дорожчим, ніж у попередньому році. Якщо у минулому бюджетному році закладали курс 45 гривень за долар, то на 2026 рік у державному бюджеті передбачено 45,6 гривні за один долар США.
Станом на 1 грудня 2025 року українці тримали у банках 1 552,8 мільярда гривень. З них у національній валюті – 1 021,3 мільярда гривень, а в іноземній – 531,5 мільярда гривень.