НБУ встановив курс долара нижче аніж 42 гривні сьогодні. Відтак валюта втратила понад 20 копійок в ціні. Але з нового робочого тижня долар повернеться до вже традиційного рівня у 42 гривні. Євро також продемонструвало спад – ціна опустилася навіть більш як для долара.