Без панічного злету, але з нюансами: що відбувалося з доларом на початку липня

Минулого тижня ринок валют показував стабільність. Тож коливання курсу гривні щодо долара були несуттєвими. Як пояснює банкірка, це відбулося за рахунок врівноваження попиту та пропозиції валюти.

Як змінювався курс долара минулого тижня

Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що на початку липня офіційний курс гривні до долара США коливався в межах приблизно 0,4%, що є типовим діапазоном змін для цього сегмента.

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Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Така динаміка відображає загальну врівноваженість попиту й пропозиції на міжбанківському валютному ринку та активну участь НБУ в регулюванні курсових коливань.

Отже, станом на 30 червня курс становив 41,64 гривні за долар, станом 1 липня – 41,77 гривні за долар, 2 липня – 41,81 гривні за долар, 3 липня – 41,81 гривні за долар, 4 липня – 41,72 гривні за долар.

Що було з курсами на готівковому ринку та на міжбанку

Натомість на готівковому ринку впродовж звітного тижня зберігалася відносна стабільність. Коливання були помірними, а котирування зосереджувались у вузькому ціновому коридорі.

Золотько наводить приклади як змінювалася валюта в ціні минулого тижня:

У минулий понеділок – 41,36 – 41,92 гривні за долар,

У вівторок та середу – близько до 42 гривень за долар, тобто 41,39 – 41,97 гривні за долар,

У четвер – 41,39 – 41,93 гривні за долар,

У п'ятницю – 41,38 – 41,92 гривні за долар.

Зверніть увагу! Готівковий курс змінювався в межах ±0,2 % від офіційного. Це свідчить про відсутність панічних настроїв і достатній рівень пропозиції валюти на ринку.

На міжбанківському ринку гривня також демонструвала стабільність з незначними курсовими коливаннями:

30 червня: відкриття – 41,70 гривні за долар, закриття – 41,75 гривні за долар,

1 липня: зростання з 41,75 до 41,85 гривні за долар,

2 липня: зниження з 41,84 до 41,72 гривні за долар,

3 липня: курс підвищився з 41,68 до 41,76 гривні за долар.

Учасники ринку залишались помірно активними, реагуючи переважно на внутрішні фактори, зокрема обсяги податкових платежів, бюджетні операції та інтервенції НБУ,

– прогнозує Золотько.

Пані Ганна додає, що за відсутності суттєвих зовнішніх або внутрішніх шоків курс гривні залишиться стабільним. Крім того, НБУ надалі продовжуватиме інтервенції на валютному ринку з метою стримування надмірних коливань курсу.