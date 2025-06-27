Долар може подорожчати до 42 гривень: прогнози курсів у липні

У перший тиждень липня на ринку валют суттєвих змін щодо курсів не передбачається. Йдеться як про долар, так і про євро, яке, як і раніше, формуватиметься на основі його світового курсу саме у порівнянні до долара.

Чи буде змінюватися ситуація на валютному ринку

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня очікується мінімальна різниця між курсами купівлі/продажу на міжбанку, а також збереження різноспрямованості коливань. Тобто курсові показники можуть як зростати, так і знижуватися, але такі зміни будуть дрібними.

До теми Євро на підйомі: курс до долара наближається до рекорду

Крім цього, для ринку буде властиве максимальне наближення безготівкового та готівкового курсів – різниця між ними буде незначною.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Щодо рівня попиту, то ми припускаємо, що він на 5 – 7% буде більшим за стартову пропозицію. Тобто головна особливість полягатиме в тому, що Нацбанку через механізм валютних інтервенцій зможе без особливих проблем перекривати різницю між попитом і пропозицією.

Лєсовий додав, що обсяг валютних інтервенцій впродовж тижня буде на прийнятному рівні – до 600 – 700 мільйонів доларів.

На який курс євро очікувати

Тут вплив матиме конфлікт на Близькому Сході, адже він матиме вплив на світові торги пари долар/євро. Вартість на нафту вже зросла, а це провокуватиме інфляцію світових валют.

Дещицю невизначеності додає й те, що питання подальшої економічної співпраці США та ЄС та її умов досі залишається нерозв'язаним. Тому цілком можливо, що пропорція вартості двох світових валют буде на рівні червня: 1 євро торгуватиметься за 1,12 – 1,15 долара,

– зауважує пан Тарас.

Український курс євро орієнтуватиметься на світові торги й не є виключенням, що вартість євровалюти змінюватиметься більш "жваво", ніж долара.

Що буде з курсами з 30 червня по 6 липня

Коридори валютних коливань: 41,6 – 42 гривні за долар та 46,5 – 48,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,6 – 42 гривні за долар та 46,5 – 48,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,6 – 42 гривні за долар та 46,5 – 48,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,6 – 42 гривні за долар та 46,5 – 48,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривень на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривень на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривень на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривень на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.

– 0 гривень. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Наразі український ринок, на якому домінує саме долар, є досить захищеним від будь-яких зовнішніх змін. І навіть у випадку незначного світового просідання курсу долара, українське курсоутворення залежатиме від стратегії НБУ.