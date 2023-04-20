Якщо купляти, то зараз: курс долара може зрости у травні
У травні американська валюта на готівковому ринку може подорожчати. Все через те, що попит, скоріш за все, переважатиме над пропозицією.
Чому долар може подорожчати у травні
Голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова зазначила, що у травні ймовірно, знову спостерігатиметься подорожчання готівкової іноземної валюти через збільшення попиту на неї.
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Зокрема, повернення до довоєнної системи оподаткування пального призведе до імпорту пального в Україну за так званими «старими цінами. Я взяла б на себе сміливість спрогнозувати, що ми побачимо "готівковий" курс долара на рівні січня, тобто на рівні орієнтовно 40 гривень за долар,
– зазначила вона.
Яка ситуація на готівковому ринку зараз
Разом з тим Коробко зазначила, що наразі спостерігається тенденція до укріплення гривні. Основна причина – посівна кампанія.
Те, що аграрії продають іноземну валюту під свої посівні кампанії незалежно від "вигідності" чи "невигідності" курсу, значним чином впливає на укріплення гривні,
– пояснила вона.
20 квітня курс готівкового долара виглядає таким чином:
- в банках його можна продати в середньому за 37,55 гривні, а купити за 38,07 гривень;
- в обмінниках купують долар в середньому за 37,65 гривні, а продають – за 37,95 гривні;
- на чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,90 гривні, а продаж – 38 гривень;
На думку директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, протягом цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар.